أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم الجمعة 22 أكتوبر 2021

يحرص الكثير من المواطنين على متابعة أسعار الفاكهة في الأسواق المصرية باستمرار، والتي شهدت حالة من الاستقرار اليوم الخميس الموافق 21 أكتوبر الجاري، لتكون بذلك حافظت على أسعارها ذاتها.

وترصد «الوطن»، في إطار الخدمات الإخبارية التي تقدمها للقراء على مدار الساعة، متوسط أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم الجمعة الموافق 22 أكتوبر 2021، وذلك وفقًا لجولة صباحية في عدد من الأسواق في محافظة القاهرة والجيزة، في السطور التالية..

أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم

لم تتغير أغلب أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم، التي جاءت على النحو التالي:

سعر البرتقال بلدى

يتراوح سعر سعر البرتقال البلدي من 2 إلى 4 جنيهات.

سعر البرتقال ابو سرة

كما ويتراوح سعر البرتقال ابو سرة من 4 سعر 7 جنيات.

سعر اليوسفى

وسجل سعر اليوسفي اليوم من 6 جنيهات غلى 9 جنيهات.

سعر الكمثرى

تراوح سعر الكمثرى الخشابي بين 11 إلى 20 جنيهًا، بينما وصل سعر الكيلو من الكمثرى الثلاجة لنحو 22 جنيهًا.

سعر البلح

وتراوح سعر الكيلو جرام من البلح الرملي اليوم، بين 8 و10 جنيهات، والبلح سماني نحو 5 جنيهات، وبلح زغلول نحو 10 جنيهات، وبلح سيوي نحو 25 جنيهًا، وبلح سلمي نحو 25 جنيهًا، وبلح بارحي نحو 30 جنيهًا.

سعر الكريز

وبلغ سعر كيلو الجرام من الكريز نحو 35 جنيهًا.

سعر المانجو

سجل سعر كيلو المانجو فص نحو 40 جنيهًا، ووصل سعر المانجو عويس إلى 30 جنيهًا، أما الهندي 25 جنيهًا، كما سجل الكيلو من المانجو الزبدية نحو 20 جنيهًا، بينما سجل سعر كيلو المانجو البلدية إلى 18 جنيهًا.

سعر العنب

بلغ سعر الكيلو جرام من العنب البناتي والأحمر اليوم نحو 10 جنيهات، بينما الكيلو جرام من عنب كرمسن نحو 17 جنيهًا.

سعر الرمان

سجل سعر الكيلو جرام من الرمان نحو 10 جنيهات.

سعر الكيوي

سجل سعر الكيوي نحو 30 جنيهًا للكيلو الواحد.

سعر البرقوق

وبلغ سعر الكيلو جرام من البرقوق السكري اليوم نحو 25 جنيهًا، بينما وصل سعر الكيلو جرام من البرقوق الإنجليزي إلى 22 جنيهًا.

سعر الجوافة

تراوح سعر الكيلو جرام من الجوافة، بين 5 إلى 10 جنيهات.

سعر الأناناس

سجل سعر ثمرة الأناناس متوسطة الحجم «2 كيلو»، نحو 35 جنيهًا للواحدة.

سعر الكنتالوب

بلغ سعر الكيلو جرام من الكنتالوب في الأسواق اليوم، نحو 10 جنيهات.

سعر التين البرشومي

وتراوح سعر الكيلو جرام من التين البرشومي اليوم، بين 13 و18 جنيهًا.

سعر الشمام

تراوح سعر الكيلو جرام من الشمام بين 5 و7 جنيهات.

سعر التفاح

سجل سعر كيلو التفاح البلدي نحو 18 جنيهًا، وسجل التفاح الأمريكاني نحو 25 جنيهًا، والتفاح الجولدن 20 جنيهًا، والتفاح السوري واللبناني نحو 18 جنيهًا.

سعر المشمش

تراوح سعر كيلو المشمش الصحراوي اليوم، في الأسواق بين 15 و20 جنيهًا.

سعر الكاكا

تراوح سعر الكيلو جرام من الكاكا، بين 10 و15 جنيهًا.

سعر الخوخ

بلغ سعر الكيلو جرام من الخوخ البلدي اليوم، نحو 20 جنيهًا، والمستورد نحو 25 جنيهًا.