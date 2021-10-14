كيف ينعكس الدولار المستقر على الأسواق؟

سجّلت تحركات سعر الدولار مقابل الجنيه استقرارًا سعريًا للأسبوع الثاني على التوالي في كافة البنوك وشركات الصرافة.

ليباع الدولار في بنكى مصر والأهلي بسعر 15.74 مقابل 15.64 جنيهًا.

أسعار الدولار في البنوك

فيما سجلت بنوك «كريدي اجريكول، والعربي الأفريقي الدولي، والبركة، والمصري الخليجي، ومصر أيران للتنمية، وقناة السويس، والمصرف المتحد، وعودة، والمشرق، والكويت الوطني، والتنمية الصناعية، وأبوظبى الأول، والأهلي المتحد، وفيصل الإسلامي، وhsbc، وقطر الوطني، والإسكندرية» سعر بيع للدولار بقيمة 15.76 مقابل 15.66جنيه.

توقعات التجار لأسعار السلع

وتوقع تجار ومنتجون أن تشهد السوق خلال الفترة المقبلة استقرارًا في الأسعار، ولاسيما السلع الأساسية، ومنها المواد الغذائية، مؤكدين أن استمرار الاستقرار في سعر الدولار سيدفع أسعار المنتجات الغذائية للاستقرار وعدم قفزاتها بشكل كبير.

استقرار الدولار في صالح المستهلك

وقال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه، في وقت تعاني فيه الأسواق حالة من الركود وتراجع في أرقام المبيعات، سيشعل المنافسة بين المصانع لتقديم أفضل عروض سعرية وهو ما يصب مباشرة في صالح المستهلكين خاصة في ظل المواسم المتتالية للمستهلك.

الضمانة الحقيقية لاستقرار الدولار هي الاستمرارية في المقابل، قال سيد النواوي نائب رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة، إن استقرار الدولار مقابل ارتفاع أسعار السلع عالميًا سيهدأ من قفزات السلع التي تتأثر بالأسعار العالمية، مضيفًا أن الضمانة الحقيقية لتأثير سعر الصرف الدولار على أسعار السلع هو استمرارية سعر الصرف عند مستويات منخفضة لعدة أشهر.

وأشار النواوي، إلى أن استقرار أسعار الدولار يعطى تفاؤلًا ويجعل أي منتِج لا يتردد كثيرًا أمام عدم رفع أسعار منتجاته أملًا في أنعاش الطلب وزيادة مبيعاته فسعر الدولار من أهم العوامل المؤثرة في تحديد الأسعار في كافة القطاعات.