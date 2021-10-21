هدى المفتي وأيتن عامر ينضمان إلى فيلم «عمهم» بطولة محمد إمام

تعاقدت الفنانة هدى المفتي والفنانة أيتن عامر، على المشاركة في فيلم «عمهم»، م بطولة الفنان محمد عادل إمام، وتأليف وسام صبري، وإخراج حسين المنباوي، وذلك بعد اعتذار الفنانتين أمينة خليل ورحاب الجمل، عن المشاركة في الفيلم.

هدى المفتي وأيتن عامر يستعدان لبداية تصوير فيلم عمهم

وسوف تؤدي هدى المفتي، دور الفنانة أمينة خليل، بينما تكو أيتن عامر بديلة للفنانة رحاب الجمل، ومن المقرر عرض فيلم «عمهم» في موسم رأس السنة المقبل.

وكانت الشركة المنتجة بدأت تصوير بعض المشاهد في مدينة الشيخ زايد منذ أيام، على أن يتم بداية تصوير مشاهد المفتي، وعامر خلال الأيام المقبلة.

وينتمي فيلم «عمهم» إلى نوعية الأفلام التي تجمع بين الكوميديا والأكشن، حيث تستعين الجهة المنتجة بفريق من إحدى الدول الأوروبية لتصميم مشاهد الجرافيك والأكشن.

هدى المفتي تشارك في بطولة فيلم «فرق خبرة»

يُذكر أن الفنانة هدى المفتي، تنتظر عرض فيلمها «فرق خبرة»، الذي تشارك فيه بجوار الفنان محمد الشرنوبي، محمود البزاوي، والفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، طه دسوقي، والفيلم من تأليف وإخراج شريف نجيب.

«فرق خبرة» آخر مشاركات الراحلة دلال عبد العزيز

وكانت الشركة المنتجة طرحت الإعلان الرسمي للفيلم، المقرر عرضه قريبًا في دور العرض السينمائية، منذ أيام، الذي ظهرت فيه الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، حيث يُعد هذا الفيلم آخر مشاركتها في السينما قبل وفاتها، ولكنها كانت انتهت من تصوير مشاهدها في يناير الماضي.