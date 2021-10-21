سيارة «طائشة» تكسر الحاجز الحديدي وتسقط في النيل بدسوق (صور)

تحفظت قوات الشرطة بقسم شرطة أول دسوق، في محافظة كفر الشيخ، قبل قليل، على قائد سيارة ملاكي، وذلك بعدما كسرت السيارة الحاجز الحديدي على طريق الكورنيش، وسقطت في مياه نهر النيل، دون وقع إصابات بشرية.

إخطار مدير أمن كفر الشيخ بسقوط سيارة في النيل

تلقى مدير أمن كفر الشيخ، اللواء أشرف درويش، إخطاراً من مأمور قسم أول دسوق، بورود بلاغ من الأهالي بسقوط سيارة ملاكي في مياه نهر النيل، عقب اختراق الحاجز الحديدي للكورنيش، بالقرب من مجلس مدينة دسوق.

وعلى الفور، كلف مدير الأمن بانتقال قوات الشرطة، برئاسة العميد أحمد السكران، رئيس فرع البحث الجنائي بغرب كفر الشيخ، حيث انتقل برفقة ضباط الإنقاذ النهري، و إدارة مرور دسوق، للوقوف على أسباب الحادث.

وقال مصدر أمني إن الأهالي فوجئوا بقيام قائد السيارة باختراق الحاجز الحديدي للكورنيش، ثم قفزت السيارة في مياه نهر النيل بطريقة غريبة، لكن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات، حيث خرج قائدها سالماً، مشيراً إلى أنه جرى تحرير محضر بالواقعة، والتحفظ على السيارة وقائدها، لمعرفة سبب الحادث، وسيجري العرض على النيابة العامة بدسوق.

شاهد عيان يروي تفاصيل سقوط سيارة في النيل

وقال «محمد عبد الحميد»، أحد شهود العيان، إنه كان يمارس رياضة المشي، على كورنيش النيل بدسوق، ففوجئ بسيارة مسرعة تخترق الحاجز الحديدي، وتقفز في مياه النيل، مشيراً إلى أن الأهالي تجمعوا، وجرى إنقاذ قائد السيارة دون وقوع إصابات.

وتابع بقوله: «العربية كانت مسرعة بدرجة كبيرة، ومعرفش اخترقت الرصيف والحاجز إزاي، دا الحاجز الحديدي ده عالي جداً وصعب اختراقه، واترعبنا بس الحمد لله مفيش إصابات».