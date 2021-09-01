نيابة دسوق تبدأ التحقيق مع عامل خردة متهم بالتحرش بطفلة في كفر الشيخ

بدأت نيابة مركز دسوق التابعة لمحافظة كفر الشيخ، في التحقيق مع عامل الخردة المتهم بمحاولة خطف طفلة بقرية أبو مندور التابعة للمركز والتحرش بها.

بداية الواقعة

وسلم الأهالي المتهم إلى مركز الشرطة، بعدما زعموا قيامه بمحاولة خطفها وملامسة أجزاء من جسدها.

وكانت مباحث مركز شرطة دسوق في كفرالشيخ، ألقت القبض على عامل خردة متهم بالتحرش بطفلة صغيرة، بقرية أبومندور التابعة لمركز دسوق، مساء أمس الثلاثاء.

تلقى اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفرالشيخ، إخطارًا من العقيد محمد كمال، مأمور مركز شرطة دسوق، بتلقي المركز بلاغًا من أهالي بقرية أبومندور، التابعة لمركز دسوق، بضبطهم عامل يعمل في جمع الخردة، بمحاولته خطف الطفلة "منة.م.ع" 12 عاما، وذلك أثناء مشاهدته إياها تسير في القرية.

القبض على المتهم

انتقل العميد أحمد سكران، رئيس فرع البحث الجنائي بغرب كفرالشيخ، رفقة الرائد أحمد أبوعريضة رئيس مباحث مركز شرطة دسوق، إلى محل الواقعة قرية أبومندور، للوقوف على حقيقة البلاغ، وتبين أن عامل الخردة المشكو في حقه يُدعى "إبراهيم.ف.إ.ف" 40 عامًا، ويقيم بقرية شباس الشهداء التابعة لمركز دسوق.

بفحص البلاغ، وإجراء التحريات حول الواقعة، تحت إشراف اللواء خالد محمدي مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، والعميد ياسر عبدالرحيم رئيس مباحث المديرية، تبين أن المتهم أثناء عمله شاهد الطفلة تسير ناحية إحدى الزراعات بالقرية، وتحرش بها من خلال ملامسته أماكن حساسة في جسدها، ما أدى إلى إطلاق الطفلة للصراخ، ووفق ذلك جرى ضبطه بمعرفة الأهالي.

حُرر بذلك المحضر رقم 15701 لسنة 2021 جنح مركز شرطة دسوق، وبدأت النيابة العامة التحقيق معه فيما نسب اليه.