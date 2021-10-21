أطلقت وزارة البترول، بوابة لتواصل جميع العاملين بشركات البترول التابعة، والحصول على كافة المعلومات الخاصة بالشؤون الإدارية، بالإضافة إلى القرارات الصادرة عن وزارة البترول وقطاع التطوير الهيكلي والتنمية البشرية.

خطوات التسجيل على بوابة تواصل «البترول»

وعن طريقة التسجيل على بوابة تواصل قطاع البترول، ترصد «الوطن» في هذا التقرير، طريقة التسجيل على بوابة تواصل قطاع البترول بالخطوات، ولتسجيل الدخول يتم كتابة الرقم القومي والرقم السري في الأماكن المخصصة لها لتسجيل الدخول، وإذا كان لم يكن لدى العامل حساب على البوابة عليه اتباع الخطوات التالية للتسجيل:

1- الدخول على الرابط من هنا.

2- ادخال الرقم القومي

3- الاسم بالكامل باللغة العربية

4- رقم الموبايل

5- كتابة الاستفسار الخاص بالعامل المطلوب

6- البريد الإلكتروني الخاص بالعامل لدى الشركة التابع لها

7- البريد الإلكتروني الشخصي الخاص للعامل

8- اختيار جهة العمل

9- إرفاق صورة البطاقة الشخصية من الجانبين

10- الضغط على إرسال

وتستهدف وزارة البترول والثروة المعدنية تنفيذ خطة الإصلاح الشاملة من خلال مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول، والذي تم إطلاقه عام 2016.

مشروع تطوير البترول

وأكد طارق الملا، وزير البترول، إطلاق الوزارة عام 2016 برنامجا شاملا برؤية واضحة وإصلاحات هيكلية تتسم بالاستدامة، ضمن مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول، والذي يتوافق مع رؤية التنمية المستدامة مصر 2030، وجري إطلاق بوابة مصر للبحث والاستكشاف وطرح أول مزايدة عالمية من خلالها، وجذب استثمارات، ومن ثم تحويل مصر إلى مركز لجذب التقنيات الجديدة في البحث والاستكشاف، وتوفير الدعم إداريا وماليا وفنيا، إضافة لتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية من مصافي وشبكات خطوط نقل وموانئ وطاقات تخزين وغيرها.