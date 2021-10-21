إجراءات صرف تأمين الحوادث لطلاب المدارس.. يُمنح خلال شهر

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الإجراءات الحاكمة لصرف تأمين الحوادث لطلبة وطالبات المدارس، وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4248 لسنة 1998 في شأن تبسيط إجراءات حصول المواطنين على الخدمات الجماهيرية، ومنها خدمة طلب صرف تأمين الحوادث لطلبة وطالبات المدارس بوزارة التربية والتعليم، حيث تلتزم الجهات الإدارية المعنية بتقديم الخدمة، كثمرة للتعاون بين وزارتي التنمية الإدارية، التربية والتعليم، والمحافظات، من تحديد المستندات، والأوراق، والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة، والتوقيتات المحددة لإنجازها.

وتحصل وزارة التعليم 2 جنيه من كل طالب بالتعليم الإعدادي، و3 جنيهات من كل طالب بمدارس التعليم الثانوي العام والفني، وذلك لصالح النقابة العامة للمهن التعليمية، وتورد بالكامل في حساب صندوق دعم وتمويل المشروعات تعليمية، فضلاً عن تحصيل 12 جنيها قيمة تأمين صحي من طلاب المدارس الخاصة والدولية بأنواعها بجميع المراحل التعليمية، بما يشمل رياض الأطفال وتوردها المدارس بالكامل في حساب الهيئة العامة للتأمين الصحي.

التوقيت المحدد لصرف تأمين الحوادث لطلاب المدارس

يتم الحصول على قيمة التأمين المستحق خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب، على أن يكون مستوفيا كل الأوراق والمستندات، وأوضحت الوزارة أنه حال عدم الحصول على الخدمة في التوقيت المحدد لها، أو طلب مستندات أو مبالغ إضافية، تحت أي مسمى يتم من التواصل خلال الجهات التالية:

ـ المحافظات.

ـ هيئة الرقابة الإدارية المركز الرئيسي بالقاهرة.

ـ مكتب الرقابة الإدارية بالمحافظات.

ويمكن الحصول على رابط نموذج صرف تأمين الحوادث لطلبة وطالبات المدارس من خلال الرابط من هنـــــا.

المستندات المطلوبة لصرف تأمين الحوادث لطلاب المدارس

ـ صورة من مستند إثبات الشخصية لولي أمر الطالب، مع إرفاق الأصل للاطلاع.

ـ صورة معتمدة من محضر الشرطة أو النيابة العامة عن الحادث.

ـ إيصال سداد رسوم التأمين الاختياري على الطلبة ضد الحوادث.

وفي حال وقوع حادث أدى إلى الوفاة يقدم بالإضافة إلى المستندات السابقةن ما يلي:

ـ شهادة الوفاة.

ـ الإعلام الشرعي المحدد لورثة الطالب.

ـ قرار وصاية من المحكمة المختصة في وجود قصر مستحقين.

وفي حال وقوع حادث أدى إلى إصابة الطالب بعجز مستديم كلي أو جزئي، يُقدم بالإضافة إلى المستندات السابقة:

ـ تقرير من الجهة الطبية المختصة «اللجنة المدرسية لشؤون التأمينات بالصحة المدرسية» يحدد نسبة العجز.

الطلاب المستفيدون من نظام تأمين الحوادث

حالات يجوز فيها الاستفادة من النظام

ضوابط الاستفادة من نظام التأمين على الطلبة ضد الحوادث

تهدف التغطية إلى توفير مظلة للحماية التأمينية للطلاب ضد أخطار الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن الحوادث، والإصابات البدنية وما ينتج عنها من عجز كلى أو جزئى، وتغطية تكلفة إجراء عمليات جراحية والعلاج بما لا يتعدى للحد الأقصى المنصوص عليه لمبلغ التأمين، إضافة إلى امتداد التغطية فى صندوق رعاية طلاب مدارس مصر نحو تقديم إعانات اجتماعية للطلاب فى بعض المحافظات النائية.