كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن خطوات تحميل كتب الوزارة 2021 من موقعها الإلكتروني، عقب الإعلان عنها، مؤكدة أنها حريصة على توفير جميع الكتب لمختلف المراحل التعليمية إلكترونيًا؛ حتى يتثنى للطلاب الاستفادة منها في أي وقت وأي مكان وبسهولة، بالإضافة إلى مجموعة من التدريبات والأنشطة المكثفة إلكترونيًا لتدريب الطلاب على مخرجات التعلم.

ترصد «الوطن»، خطوات تحميل كتب الوزارة 2021 من موقع وزارة التربية والتعليم المصرية، على النحو التالي:

- الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم.

- اختيار المرحلة التعليمية «رياض الأطفال- الابتدائية- الإعدادية- الثانوية».

- اختيار الصف الدراسي.

- الضغط على زر «تحميل الكتب الدراسية الإلكترونية».

وأضافت الوزارة، في بيان لها، أن تحميل كتب الوزارة 2021 من موقع وزارة التربية والتعليم المصرية يشمل تحميل إثرائيات وأنشطة صوتية ودليل المعلم ورسوم متحركة ومواصفات الورقة الامتحانية.

وفي سياق متصل، أكدت وزارة التربية والتعليم، أن جهاز التابلت المتوفر مع الطلاب يساعد على الوصول إلى جميع الوسائل التعليمية المختلفة بالإضافة إلى منصة نظام إدارة التعلم LMS وما عليها من محتوى تفاعلي مربوط بالمنهج والكتب الدراسية لجميع المواد الدراسية، وستكون القنوات التعليمية وسيلة أساسية إلى جانب أيام الحضور إلى المدرسة لشرح المواد الغير مضافة إلى المجموع، ومراجعة على ما تم مشاهدته على القنوات والتقييم من معلم الفصل.

المنصات توفر محتوى رقميًا مربوطًا بالمناهج الدراسية

وأوضحت أنه تم توفير منصات أخرى تساعد الطالب على المذاكرة، مثل منصة «ادمودو» التي تتيح التواصل الدائم مع معلم الفصل، ومنصة «stream» التي يستطيع الطالب من خلالها الوصول للحصص التي تم عرضها على القنوات التعليمية للمراجعة مرة أخرى، ومكتبة الدروس الإلكترونية مكتبة الكتب الإلكترونية المجانية والإضافية، ومنصة اسأل معلم.

وأكدت أن منصة إدارة التعلم توفر محتوى رقميًا تفاعليًا مربوطًا بالمناهج الدراسية؛ لمساعدة الطالب على الفهم بشكل أفضل، وعلى الطالب معرفة مخرجات التعلم المتاحة في كل درس لمساعدة الطالب على المذاكرة من المحتوى المتاح على المنصة، كما سيجد نصوص ومقالات ورسومات وصور ومقاطع فيديو لكل موضوع أو درس في المنهج، أيضاً تمارين لتساعده على تقييم فهمه للموضوع وتصحيح أخطائه.