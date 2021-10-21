الاتحاد الأوروبي يدعو جميع الأطراف في سوريا إلى الالتزام بالقانون الإنساني الدولي

أكد الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، على قلقه من ازدياد وتيرة العنف في سوريا، وذلك بعد التفجيرات التي شهدتهما أمس الأربعاء، داعيا جميع الأطراف في سوريا إلى الالتزام بمبدأ حماية المدنيين والقانون الإنساني الدولي، وتجنب التصعيد وإعادة الهدوء.

وقال الاتحاد، في بيان على موقعه الرسمي، إنه يشعر بالقلق إزاء العنف المتزايد في سوريا، كما شهدنا أمس في العاصمة السورية دمشق والشمال الغربي للبلاد، حيث فقد ما لا يقل عن 27 شخصا حياتهم في أحد أكثر الأيام دموية في البلاد في الآونة الأخيرة.

وأضاف: «نتقدم بتعازينا لأسر وأصدقاء الضحايا ونتمنى للمصابين الشفاء العاجل»، داعيا جميع الأطراف إلى الامتناع عن العنف والتحلي بضبط النفس.

دعم وقف إطلاق النار الكامل

واستطرد الاتحاد في بيانه: «نكرر مرة أخرى دعمنا لوقف إطلاق النار الكامل على الصعيد الوطني، كما دعا إلى ذلك المبعوث الخاص للأمم المتحدة جير بيدرسن».

وأشار البيان إلى أن السبيل الوحيد للاستقرار في سوريا هو حل سياسي موثوق وشامل تيسره الأمم المتحدة بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

تفكيك عبوة تفجيرية

ويشار إلى أن وكالة الأنباء الحكومية السورية «سانا»، أفادت بأن وحدات الهندسة التابعة للجيش فككت عبوة تفجيرية ثالثة كانت مزروعة في المكان الذي وقع فيه التفجير الإرهابي، ويعد تفجير الأمس الأكثر دموية في العاصمة السورية منذ 2017 عندما قتل 31 شخصا، في تفجير انتحاري تبناه تنظيم القاعدة، واستهدف مجمعا للمحاكم.