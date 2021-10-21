ضبط 4 صيدليات تبيع أدوية مخدرة وعقاقير مهربة ومجهولة المصدر

تمكنت هيئة الدواء المصرية من ضبط صيدليتين تقومان بالاتجار بالأدوية غير المسجلة بالهيئة، وذلك في منطقة التجمع بمحافظة القاهرة، حيث قام مفتشو الهيئة، بالاشتراك مع الجهات الرقابية، بحملة على الصيدلتين، بعد ورود معلومات باتجارهما في الأدوية المهربة.

وتبين قيام الصيدليتين ببيع الأدوية غير المسجلة، كما تم ضبط مخزنين غير مرخصين تابعين لإحدى الصيدليات غير متوفر بهما الاشتراطات الصحية، ويقوما بتخزين وبيع الأدوية غير المسجلة بالهيئة، وتم ضبط كمية كبيرة من الأدوية المهربة مجهولة المصدر، إضافة إلى كميات من الأدوية والمستلزمات الطبية بدون فواتير.

200 ألف جنيه قيمة الأدوية المضبوطة

وقُدرت قيمة الأدوية والمستلزمات الطبية المضبوطة بنحو 200 ألف جنيه، وتم تحريز الأدوية المخالفة، وتحرير محضر بالمخالفات للعرض على النيابة المختصة لاتخاذ اللازم بشأن المخالفات المضبوطة.

كما تمكن مفتشو هيئة الدواء بالاشتراك مع الجهات الرقابية من ضبط صيدلية تبيع الأدوية المخدرة من قبل أحداث بمنطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، حيث رصد التفتيش الصيدلي بالهيئة معلومات مفادها قيام الصيدلية بالاتجار بالمواد المخدرة، وبناء على ذلك تم تنفيذ حملة تبين خلالها إدارة الصيدلية من قبل أطفال أحداث بالمخالفة للقانون وحيازتهم أدوية مخدرة بدون فواتير، كما تم ضبط أدوية غير مسجلة ومهربة وكميات من العينات المجانية معدة للبيع، وكذلك أدوية صادر بشأنها منشور غش تجاري.

وتم تحريز الأدوية المخالفة وتحرير محضر بالمخالفات للعرض على النيابة المختصة لاتخاذ اللازم بشأن المخالفات المضبوطة.

ضبط صيدلتين غير مرخصتين بالجيزة

كما تمكن مفتشو الهيئة بالاشتراك مع الجهات الرقابية، من ضبط صيدلتين غير مرخصتين بمحافظة الجيزة، تقومان ببيع الأدوية للجمهور دون وجه حق، ووجود كمية كبيرة من الأدوية مجهولة المصدر وبدون فواتير، وكذلك قيام أشخاص بمزاوله مهنة الصيدلة دون ترخيص.

وتم تحريز الأدوية المخالفة وتحرير محضر بالمخالفات للعرض على النيابة المختصة لاتخاذ اللازم بشأن المخالفات المضبوطة.

يأتي ذلك انطلاقًا من الاختصاصات الرقابية لهيئة الدواء المصرية، لتعزيز مفاهيم الحفاظ على فاعلية وجودة ومأمونية الدواء.