حماية المستهلك يحذر من منتجات طبية بينها أدوية تخسيس ومكملات غذائية

بين الحين والآخر يطلق جهاز حماية المستهلك، حملات توعوية وتحذيرية من بعض السلع والمنتجات الطبية والغذائية وغيرها، كونها تتسبب في إحداث خطر على صحة وسلامة المواطن.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» تفاصيل أبرز السلع الطبية والغذائية التي يحذر منها جهاز حماية المستهلك والتي أعلنها الجهاز منذ عام 2016 وحتى الآن، في إطار سلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها الجريدة لقرائها على مدار الساعة.

المنتجات الطبية والغذائية المحظور التعامل معها

- المستلزم الطبي Soft - Ject & Norm - Ject.

- المستلزم الطبي Viva Syringe.

- المستلزم الطبي Gastrisail gastric positioning system.

- المستلزم الطبي disposable electrosurgical hand control pencil.

- المستلزم الطبي (Pain Rlief Plaster) Kefentach Extra استيراد شركة اُدم جروب.

- المستلزم الطبي Perfect care، حيث ورد إلى جهاز حماية المستهلك الكتاب الصادر عن الإدارة المركزية للشئون الصيدلية مفاده أن مصنع أوركيديا للصناعات الدوائية قام بإعادة تسجيل المستلزم Perfect care sterile contact lens solution وتم السماح له بإعادة انتاجه وتداوله تحت رقم التسجيل الجديد وهو 340/2017/1، وعليه يحذر جهاز حماية المستهلك من شراء أي مستلزم يحمل نفس الاسم مدون عليه أرقام تسجيل بخلاف رقم التسجيل الجديد.

- المنتجات الطبية لشركة MA Medical.

- تحذير من جميع المستلزمات الطبية لمصنع الشرق الأوسط .

- تحذير من المستلزم الطبي شاش فازلين Ban-Tulle بسبب غشه التجاري والمدون علي غلافه Pantulle ، إنتاج شركة بانكس فارما Panex pharma.

- تحذير من المستلزم الطبي RENU بسبب غشه التجاري بأحجامه المختلفة (60ملل ، 120ملل، 240ملل، 360ملل)، ويجب على المستهلك مراعاة التفرقة بين العبوات الأصلية والعبوات المغشوشة من المستلزم الطبي المذكور.

- تحذير من جميع المستلزمات الطبية المعقمة من إنتاج مصنع العربية للصناعات الطبية (ميديك) .

- تحذير من عبوات غير مرخصة من المستلزم الطبي المعقم (Comfy guard (surgical gown.

- تحذير من مستحضر ميتابوليتس Metabolites أمبولات ينبغي على المستهلكين توخي الحذر خاصة الراغبين في الحصول على جسم رشيق من تداول أو استعمال مستحضر ميتابوليتس Metabolites أمبولات والتي تستخدم في التخسيس، لأنها مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة وغير مصرح بتداولها بالسوق المحلية ومجهولة المصدر ودخلت إلى البلاد بطرق غير شرعية ولم تخضع لمراحل التحليل المختلفة بالهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية ، وذلك بناء على المنشور الصادر عن الإدارة المركزية للشئون الصيدلية .

- تحذير من وجود عبوات مغشوشة ومقلدة من مستحضر سوفالدي أقراص 400 مجم الذي يستعمل لعلاج مرضى الالتهاب الكبدي الوبائي (فيروس سي) .

تحذيرات من مصانع غير مرخصة

كما تم التحذير من جميع المستلزمات الطبية المعقمة من أنتاج مصانع غير مرخصة من وزارة الصحة في ضوء التعاون والتنسيق المشترك بين جهاز حماية المستهلك والجهات الرقابية الأخرى، حيث ورد إلى جهاز حماية المستهلك المنشور الدوري رقم (17) لسنة 2016 الصادر عن الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية بوزارة الصحة مفاده أن يتم ضبط وتحريز المستلزمات الطبية المعقمة من إنتاج المصانع التالية :

- هاي لاند للمستلزمات الطبية.

- الشركة المصرية الايطالية.

- النورين للمستلزمات الطبية.

- العربية الدولية للملابس الطبية.

-The tractors & engineering.

- International co.for trading & agencies.

حظر عبوات مياه من الأسواق

كما ورد إلى جهاز حماية المستهلك صورة المنشور رقم 27 لسنة 2016 الصادر عن الإدارة العامة للرقابة على الأغذية بوزراة الصحة والسكان مفاده أن يتم حذف منتج مياه معيأة ناتورالي من القائمة الخاصة بمنتجات المياه المرخص لها بالعمل من قبل وزارة الصحة والمدونة بالمنشور رقم 23 والتنبيه بضبط أي منتجات مياه معبأة ناتورالي إنتاج شركة النسمة الكائنة بقرية الفالوجا - مركز بدر - محافظة البحيرة - وذلك لأي تاريخ إنتاج لاحق لـ11/7/2016 وهو تاريخ ورود خطاب الإدارة العامة لصحة البيئة حيث أنها تعتبر غير مرخصة وبذلك تكون محظور تداولها.

كما ورد إلى الجهاز صورة المنشور رقم 31 لسنة 2016 الصادر عن الإدارة العامة للرقابة على الأغذية بوزراة الصحة والسكان مفاده أن يتم حذف منتج مياه معيأة إيزيس من القائمة الخاصة بمنتجات المياه المرخص لها بالعمل من قبل وزارة الصحة والمدونة بالمنشور رقم 23 والتنبيه بضبط أي منتجات مياه معبأة إيزيس إنتاج شركة إيزيس الكائنة طريق رمسيس - بلبيس - محافظة الشرقية - وذلك لأي تاريخ إنتاج لاحق لـ18/7/2016 وهو تاريخ ورود خطاب الإدارة العامة لصحة اليئة حيث أنها تعتبر غير مرخصة وبذلك تكون محظور تداولها.

تحذير من المكملات الغذائية

كما حذر الجهاز من بعض الأدوية والمكملات الغذائية طبقا للمنشورات الواردة من الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، والتي يجب على المستهلكين توخي الحذر من شراء الأدوية والمكملات الغذائية التالية :

- فيروباك كبسول Ferrobac capules.

- ويكال أقراص Wecal Tablets.

- فرافيرو 27 PHARA FERRO 27.

- دي في ايرن كبسول DIVIRON Capsules.

- فيتا رويال كبسول Vita Royal Capsules.

-بلانتا فيت شراب Planta-Vit Syrup.

- هيبر سيز شراب Hyper Seas Syrup.

- إميوجين كبسول Emugain Hard Gelatin Capsules.

-جامب كال شراب Jump Cal Syrup.