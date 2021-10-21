استشاري الحالات الحرجة: متحور كورونا الجديد لديه قدرة أكبر على الانتشار

قال الدكتور حاتم سليمان، استشاري طب الحالات الحرجة للقلب والصدر في لندن، اليوم، إن الفارق الأساسي بين متحورات فيروس كورونا وخاصة متحور دلتا ودلتا بلاس، هو وجود طفرة جينية بالشوكة البروتينية له، وحتى الآن فإن البيانات المتوافرة تؤكد بأن المتحور الجديد لديه قدرة أكبر على الانتشار بنسبة تصل إلى 10%.

نسب الحالات الحرجة قليلة

وأضاف «سليمان»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، على فضائية «الحياة»، أنه لا توجد أية معلومات سواء بالبحث أو على أرض الواقع، بشأن زيادة عدد المصابيين جراء ذلك التحور في بريطانيا، متابعا: «التطعيمات ماشيه في البلد ونسب الحالات الحرجة قليلة جدا، والمضاعفات اللي بنشوفها من فيروس كورونا قليلة، والبيانات الموجودة أن الطفرات الأخيرة تستجيب للقاحات المتوافرة».

ضعف قدرة الفيروس على إحداث مضاعفات

وأوضح أن الإغلاق تم رفعه بشكل كامل من أسابيع بالرغم من زيادة أعداد الحالات الإيجابية للفيروس، متابعا: «الفيروس بينتشر ولكن قدرته على إحداث مضاعفات واحتياج للمستشفى ووفيات انخفضت بشكل كبير، وده بيثبت كفاءة وفاعلية اللقاحات، وحتى الآن اللقاحات ناجحة في كبح جماح الفيروس بشكل كبير».

وأكد أنه وبالنسبة للبروتوكول العلاجي المعتمد في بريطانيا فقد أكدوا على العلاج التحفظي الأساسي كالتغذية الجيدة وشرب السوائل ومخفضات الحرارة وإجراءات العزل، «انصح أي حد عنده أعراض بسيطة لأن اللي بيميز متحور دلتا ودلتا بلاس عن باقي المتحورات أن أعراضهم بتشبه الأنفلونزا، وأي حد عنده أعراض أنفلونزا لا يتساهل ويفضل أنه يعمل الفحص علشان يطمن ويعزل نفسه لحد ما يتأكد أنه مش كورونا».