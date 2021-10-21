وفاة حالتين بفيروس كورونا داخل عزل مستشفى العريش العام

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة شمال سيناء، اليوم الخميس، عن وفاة حالتين من المصابين بفيروس كورونا، المحتجزين داخل قسم العزل بمستشفى العريش العام، حيث توفيت أمراة ورجل، أثناء خضوعهما للعلاج بالمستشفى.

وأكدت مديرية الصحة في شمال سيناء، فى بيان لها، أن حالات الوفاة المسجلة اليوم بلغت حالتين، بينما حالات الشفاء التي غادرت المستشفى، بلغت حالتين أيضاً، وأن هناك 3 حالات إيجابية أخرى موجودة داخل قسم العزل بمستشفى العريش العام.

15 حالة محتجزة داخل عزل مستشفى العريش العام

وأضاف البيان أنه تم حجز عدد من المصابين بفيروس كورونا، خلال الأيام الماضية، بإجمالي 15 حالة، بينما بلغ عدد حالات العزل المنزلي 47 حالة.

وبالإعلان عن وفاة حالتين في قسم العزل بمستشفى العريش العام، يرتفع مجموع الوفيات بشمال سيناء، منذ بداية أنتشار فيروس كورونا حتى اليوم، إلى 261 حالة، بينما بلغ عدد الحالات الإيجابية 658 حالة، وعدد حالات الشفاء 3485 حالة.

رش وتعقيم حي «الفواخرية» لمكافحة يرقات البعوض

ومن جهة أخرى، قامت فرق ووحدات مكافحة ناقلات الآمراض والملاريا في مدينة العريش بالعمل على رش وتعقيم حي «الفواخرية» بالمبيدات اللازمة لمكافحة القوارض وناقلات الأمراض، كما تم العمل على تطهير مبنى الإدارة الصحية ضد فيروس كورونا المستجد، وتم أيضاً تغطية مخارج شبكة الصرف الصحي بحي الفواخرية، وشارع أسيوط، لمكافحة يرقات البعوض.