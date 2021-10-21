مخاوف من ارتفاع إصابات متحور كورونا الجديد في روسيا

كشف رئيس فريق تطوير الطرق الجديدة لتشخيص الأمراض البشرية في معهد علوم الأوبئة التابع لهيئة حماية المستهلك الروسي، كامل حافظوف، صباح اليوم الخميس، عن وجود إصابات فردية بطفرة AY.4.2 من سلالة «دلتا» لفيروس كورونا المستجد في روسيا، ومن المتوقع أن يتسبب في ارتفاع عدد الإصابات خلال الأيام المقبلة.

المتحور الجديد أكثر قابلية للانتقال

وأضاف حافظوف، أن احتواء الطفرة الجديدة على متغيرات في البروتين S، يجعلها أسرع فى الانتشار والعدوى بها، بحسب موقع قناة «روسيا اليوم».

بريطانيا تحذر من إنتشار متحور AY.4.2 فى البلاد

وحذر وزير الصحة البريطاني، ساجد جافيد، في وقت سابق، من انتشار متحور AY.4.2 من سلالة «دلتا» في بلاده، و يأتى ذلك بالتزامن مع تصريحات العلماء البريطانيين، بأن المتحور أكثر قابلية للانتقال بنسبة 10-15% من سلالة «دلتا» الأصلية.

عطلة رسمية في روسيا بسبب كورونا

و كان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد اعلن أمس الأربعاء، عن منح إجازة أسبوع مدفوعة الأجر في البلاد، وذلك بسبب ارتفاع أعداد ضحايا فيروس كورونا إلى مستويات قياسية غير متوقعة، وستكون خلال الفترة من 30 أكتوبر حتى 7 نوفمبر المقبل.

ارتفاع كبير في أعداد الإصابات

كما شهدت روسيا الأيام الماضية، زيادة غير مسبوقة، بأكثر من 1000 حالة في عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا، فيما ارتفعت حصيلة الإصابات اليومية الجديدة لأكثر من 34 ألف إصابة، بحسب موقع قناة «روسيا اليوم».

وأضافت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجى في روسيا، أمس الأربعاء، أنه جرى تسجيل 34073 حالة إصابة جديدة بالعدوى خلال الأيام الماضية، مقابل 33740 حالة إصابة في الأسبوع الماضي، ووفق موقع قناة «روسيا اليوم» أنه تم إجراء أكثر من 201.1 مليون اختبار لتشخيص الإصابات بفيروس كورونا، حيث جرى منها 512 ألفا فحص خلال الساعات الماضية، وتلقى أكثر من 55 مليون شخص الجرعة الأولى من اللقاح ضد الفيروس.