شيخ الأزهر والمفتي ينعيان المفكر الإسلامي حسن حنفي

نعى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، المفكر الإسلامي الدكتور حسن حنفي، أستاذ الفلسفة بجامعة القاهرة، الذي وافته المنية اليوم الخميس عن عمر ناهز 86 عاما.

وكتب شيخ الأزهر على صفحتيه الرسميتين بموقعي التواصل الاجتماعي «فيس بوك» و«تويتر»: «رحم الله الدكتور حسن حنفي، أستاذ الفلسفة بجامعة القاهرة، الذي قضى عمره في محراب الفكر والفلسفة، وزخرت المكتبات العربية والعالمية بمؤلفاته وتحقيقاته، وأذكر له مطالبته الغربَ والمستشرقين بإنصاف الشرق والحضارة الشرقية والقيم الإنسانية النبيلة.. رحم الله الفقيد، وتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان».

مفتي الجمهورية ينعى المفكر والفيلسوف حسن حنفي

كما نعى الأستاذ الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- المفكر والفيلسوفحسن حنفي أستاذ الفلسفة بجامعة القاهرة الذي وافته المنية اليوم.

وأكد المفتي أن الراحل كانت له جهود عظيمة في إثراء الثقافة والفكر والمكتبات، ليس في عالمنا العربي فحسب، بل في العالم الغربي كذلك.

وتوجَّه المفتي بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد وتلامذته ومحبيه، داعيًا الله عز وجل أن يتغمده برحمته، ويلهم أهله الصبر والسلوان.

وفاة المفكر حسن حنفي

وغيّب الموت، اليوم الخميس، المفكر المصري حسن حنفي عن عمر ناهز 86 عامًا، وهو أحد أبرز منظري تيار اليسار الإسلامي، وتيار علم الاستغراب، وله العديد من الإسهامات الفكرية في تطور الفكر العربي الفلسفي، وصاحب مشروع فلسفي متكامل.

ولد حسن حنفي بالقاهرة عام 1935، وحصَلَ على ليسانسِ الآداب بقسم الفلسفة عام 1956، ثم سافر إلى فرنسا على نفقته الخاصة، وحصل على الدكتوراه في الفلسفة من جامعة السوربون، عن رسالتين، قام بترجمتهما إلى العربية ونشرهما في عام 2006 تحت عنوان: "تأويل الظاهريات" و"ظاهريات التأويل"، وقضى في إعدادهما حوالي عشر سنوات.