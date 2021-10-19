«المكتب الإعلامي» ينفي استعانة شيخ الأزهر بفريق مختص لكتابة كلماته

نفى الدكتور أحمد بركات، مدير المركز الإعلامي للأزهر الشريف، ما تداوله أحد الإعلاميين من استعانة شيخ الأزهر بفريق مختص لكتابة كلمته، التي ألقاها بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف.

وأكد بركات، في تدوينة له على «فيسبوك»، أن هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة، وأن فضيلة الإمام الأكبر، يحرص على كتابة كل كلماته وأحاديثه بنفسه دون تدخل من أحد، وبمنهجية علمية ثابتة ودقيقة، وهو ما يجعل من كلمات فضيلته مرجعًا للباحثين والمتخصصين في العلوم الشرعية والعربية والدراسات الإسلامية في مصر والعالم.

الاحتفال بالمولد النبوي الشريف

وكان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قد ألقى كلمة في احتفالية المولد النبوي بحضور الرئيس السيسي، أكد فيها أن الاحتفال بميلاد النبي محمد ﷺ ليس فقط احتفالا بمولد عظيم من العظماء، بل احتفال بالنبوة والكمال الإنساني في أرفع دراجته، وأعلى مَنازله، والعظمة في أرقى مظاهرها وتجلِّياتها، واحتفال بالتشبُّه بأخلاق الله تعالى قَدْرَ ما تُطيقه الطبيعةُ البشريَّة.

وكان الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، استشهد خلال كلمته في احتفالية المولد النبوي الشريف، بحديث للكاتب والأديب العالمي، برنارد شو، عن الإسلام والرسول محمد صلّ الله عليه وسلم، حيث وصف النبي محمد بأنه الوحيد القادر على حل مشكلات العالم بينما يتناول فنجانا من القهوة.

حوار برنارد شو عن النبي صلّ الله عليه وسلم

وتداولت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، صورا ضوئية للحوار الذي أجرته المجلة مع برنارد شو، ونشرته على صفحاتها عام 1993، وتحدث فيه الكاتب والناقد الإنجليزي الشهير، عن النبي محمد، وقدرته على قيادة العالم، ونشر قيم السلام والسعادة، وهو الحوار الذي استشهد به الطيب، خلال كلمته بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي.

وجاء في نص الحوار المنشور في مجلة النور «the light»، في عام 1993 على لسان «برنارد شو»: بعنوان «محمد، مخَّلص البشرية»، يقول برنارد شو فيه: «أعتقد أنه لوكان لرجل مثله (أي محمد) أن يحكم العالم الحديث حُكما مطلقا لاستطاع حل مشكلاته بطريقة تحقق له السلام والسعادة اللذين يحتاج إليهما العالم بصورة ملحة».