البنك الأهلي يطرح فئات 5 و10 و20 جنيها في ماكينات ATM

كشف البنك الأهلي المصري، عن طرح العملات «فكة» فئة 5 و10 و20 جنيها في ماكينات ATM الخاصة به، حتى يتمكن العملاء من سحب «الفكة» حال احتياجهم لها.

سحب «الفكة» من 38 ماكينة ATM

وقال يحيى أبو الفتوح، رئيس البنك الأهلي المصري، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه بإمكان عملاء البنك الأهلي سحب العملات الفكة، من خلال 38 ماكينة ATM منتشرة على مستوى محافظات الجمهورية.

ويمكن التحويل من بطاقة الخصم المباشر أو المدفوعة مقدماً لأي بطاقة مدفوعة مقدماً خاصة بالبنك الأهلي المصري.

البنك يتيح خدمة جديدة

وكان البنك الأهلي المصري، أصدر خدمة جديدة لأول مرة في القطاع المصرفي، تتيح تعامل بعض ماكينات الصراف الآلي بالفئات النقدية الصغيرة، من خلال السحب بفئات 5 و10 و20 جنيهًا، بحد أقصى 1000 جنيه في المرة الواحدة.

تقليل الضغط على الفروع

وتعمل تلك الخدمة على تقليل الضغط على الفروع للسحب النقدي من الشبابيك، ما يقلل بالتبعية الزحام داخل صالات الفروع، خاصة في فترات صرف المرتبات والمعاشات لمختلف جهات الدولة.

تداول العملات الفكة

ومن المتعارف عليه، أن هناك تداول لعملات الفكة بين المواطنين بصورة ملحوظة يومياً، حيث يستخدم المصريون هذه العملات في معظم متطلباتهم اليومية.

وكان البنك، قد أعلن للعملاء تعديل موعد بدء وانتهاء السنة المالية للبنك لتبدأ من أول يناير وتنتهى في آخر ديسمبر من كل سنة، وبناء على ذلك سيتم إضافة أو خصم العوائد السنوية الدائنة والمدينة، وخصم العمولات والمصروفات السنوية للحسابات المصرفية في آخر ديسمبر من كل سنة.

وجاء تعديل السنة المالية بالبنك الأهلي تماشيا مع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد الذي صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر الماضي، وتضمنت إحدى مواده القانونية إغلاق السنة المالية لكل البنوك في نهاية ديسمبر من كل عام.