لو عايز تتجوز.. كيف تحصل على قرض لشراء شقة من البنك الأهلي؟

عندما يقترب الشاب من سن الزواج، يبدأ في رحلة البحث عن شقة الزوجية، والتي يفضل أن تكون بنظام التمليك حتى لا يضطر إلى الانتقال من شقة إلى أخرى عندما ينتهي عقده في الشقة الإيجار، لذلك توفر بعض البنوك فرصة الحصول على قرض التمويل العقاري للحصول على شقة تكون خاصة بالعميل.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، الشروط والمستندات المطلوبة للحصول على قرض التمويل العقاري من البنك الأهلي المصري، في إطار مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري، وفق خدمة عملاء البنك الأهلي، كالتالي:

شروط الحصول على قرض التمويل العقاري في البنك الأهلي المصري

- يحدد الدخل الشهرى وفق الإعلان المعلن من قبل صندوق التمويل العقاري مع عدم امتلاك المتقدم أي وحدة حتى في حالة الميراث.

- السن لا يقل عن 21 عاما في تاريخ منح التمويل ولا يتعدى 60 عاما لجميع شرائح العملاء في تاريخ انتهاء التمويل أو سن بلوغ المعاش للموظفين أيهما اقرب.

- يحصل على قرض التمويل العقاري المصريين المقيمين فقط.

- مدة القرض يكون الحد الأقصى لها 20 عاما.

- قيمة الوحدة تحددمن قبل صندوق التمويل العقاري وفقا للإعلان المعلن.

- الدفعة المقدمة 20% من سعر الوحدة وفقا للتقييم و بحد أقصي 50%.

- قيمة التمويل حتى 80% من قيمة الوحدة وفق التقييم.

- تحتسب نسبة عبء الدين بحد أقصى 40% من صافي الدخل الشهري وفقا للشروط.

- سعر العائد 7% متناقص.

المصروفات المطلوبة للحصول على قرض التمويل العقاري من البنك الأهلي المصري

- لا يتحمل العميل أي مصاريف لفتح الحساب بل يمكنه الاستعلام مجانا.

- يمنح البنك للعميل وثيقة تأمين مجانية على الحياة والعجز الكلي.

- لا تطبق عمولة سداد معجل و يتم رد فرق الدعم بناء على التعليمات الواردة في هذا الشأن.

- عائد تأخير يصل إلى 2% على الأقساط مستحقة الدفع.

المستندات المطلوبة

- صورة بطاقة رقم قومي سارية.

- شهادة قيد للذكور والإناث.

- إيصال مرافق حديث.

- مستندات إثبات دخل.