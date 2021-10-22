خبير تكنولوجيا عن إنشاء «ترامب» منصة تنافس «فيس بوك»: الصراع كبير

قال الدكتور محمد الجندي، خبير أمن وتكنولوجيا المعلومات، إن عملاق التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، منذ فترة طويلة يفكر في مسألة العالم الموازي والافتراضي، واستحوذ على شركة شهيرة تنتج نظارات خاصة بالعالم الافتراضي، وهو يفكر بشكل كبير جدًا في الاستثمار في العالم الافتراضي، خاصة مع التوسع في هذا المجال، مشددًا على أن هذا نتيجة للتطور الطبيعي، ولا علاقة له بالمشكلة التقنية التي تعرض لها «فيس بوك» منذ أسابيع.

انغماس الناس في العالم الافتراضي

وأضاف «الجندي»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «يحدث في مصر» المذاع على قناة «MBC مصر» الفضائية، ويقدمه الإعلامي شريف عامر، مساء الخميس، أن هذا له علاقة بانغماس الناس في العالم الافتراضي، خاصة في أزمة فيروس كورونا، وسيكون هناك زخم كبير في هذه العوالم الافتراضية، والعالم كله يتوجه إلى العالم الافتراضي، وأصبح الناس جزءًا منه.

وأوضح خبير أمن وتكنولوجيا المعلومات: «هو ده الواقع اللي إحنا رايحين له، والأزمة الكبيرة، إن فيه فلوس ضخمة تُستثمر في هذه العوالم الافتراضية، خصوصًا إن فيه طلب كبير عليها، خاصة من الأجيال الصغيرة في السن والتي اعتادت على العيش في هذه العوالم الافتراضية».

إمكانية إنشاء منصة منافسة

أما عن إمكانية إنشاء الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، منصة جديدة للتواصل الاجتماعي لمنافسة «فيس بوك»، قال خبير أمن المعلومات: «الصراع كبير ومش سهل، وترامب معاه فلوس كتير جدًا، وهو رجل أعمال، والموضوع التكنولوجي له العديد من الأوجه، ويحتاج إلى مستثمرين كثيرين وترامب لوحده مش هيقدر، وفيه مجموعة بنوك شغالين معاه في هذا الأمر ولكن أرى إن الصراع مش سهل مع عملاق زي فيسبوك، وترامب لديه شركة كبيرة يرغب في أن تكون إمبراطورية تصارع شبكات أخرى مثل نيتفلكيس، وفيس بوك، والعديد من المنصات الأخرى».