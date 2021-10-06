مكاسب العملات المشفرة من تعطل «فيسبوك».. 133 مليار دولار في 48 ساعة

شهدت سوق العملات المشفرة نشاطًا ملحوظًا على مدار 48 ساعة ماضية؛ فمع تعطل فيس بوك والمنصات التابعة له «إنستجرام، واتساب، وماسنجر»، حققت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة مكاسب تقدر بنحو 133 مليار دولار، بعدما قفزت إلى مستوى 2.82 تريليون دولار، اليوم الأربعاء.

سعر البيتكوين يصل إلى 55 ألف دولار

ارتفعت «البيتكوين»، خلال آخر ساعتين من تداولات اليوم، بنحو 8.52%؛ مسجلة مستوى 54.36 ألف دولار؛ فميا بلغت مكاسبها 29.6% في الـ7 أيام الماضية.

القيمة السوقية لـ«البيتكوين»

وسجلت القيمة السوقية لعملة «البيتكوين»، العملة الأشهر في العالم، مكاسب بلعت نحو 70 مليار دولار في آخر 48 ساعة، لترتفع من 955.67 مليار دولار إلى 1.02 تريليون دولار خلال تعاملات اليوم.

وبحلول سبتمبر 2021 كانت القيمة السوقية الكلية لجميع الأصول المشفرة قد تجاوزت تريليونَي دولار أمريكي، بزيادة قدرها 10 أضعاف عما كانت عليه في مطلع 2020.

العملات المشفرة استفادت من تعطل فيسبوك، وسجلت ارتفاعات قوية منذ تعاملات الاثنين الماضي، ما دفع البيتكوين إلى تجاوز مستويات 50 ألف دولار من جديد.

عملات أخرى ترتفع بأكثر من 200%

ولم تقتصر الارتفاعات على البيتكوين فقط، بل سجلت عملات مشفرة جديدة ارتفاعات ملحوظة تجاوزت الـ200%، من بينها عملة Shiba Inu التي حققت ارتفاعات بنحو 226.06% في آخر 7 أيام، وارتفعت Axie Infinity بنسبة 72.49% مسجلة سعر 127.13 دولار، فيما صعدت عملة ICON بنسبة 47.4% إلى سعر 2.2 دولار.

ويأتي الارتفاع وسط سلسلة من التطورات في واشنطن العاصمة، والتي وفرت بعض الراحة للمستثمرين المؤسسيين الحريصين على التوجه إلى العملات المشفرة، الثلاثاء الماضي.

وقال رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات غاري جينسلر، في جلسة استماع للجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، إنه ليس لديه خطط لحظر العملات المشفرة، وأن الحظر سيعود إلى الكونجرس، وينتظر المستثمرون في العملات المشفرة، أيضاً، موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات SEC على ETF لعقود البيتكوين الآجلة هذا الشهر.