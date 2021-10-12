شروط دخول مزاد «الجمارك» لبيع 39 لوط سيارات وموتوسيكلات كهربائية

حددت مصلحة الجمارك المصرية شروطا للحصول على فرصة لدخول مزاد لبيع لوطات سيارات وموتوسيكلات بساحة مصلحة مطار القاهرة الدولي.

ووفقاً لموقع مصلحة الجمارك المصرية أعلنت صباح اليوم عن عقد مزاد علني لبيع 39 لوط سيارات وعدد 2 موتوسيكل واردة من الخارج التي يتم تخزينها بساحة جمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي.

شروط دخول المزاد

وأكدت المصلحة أن من شروط دخول المزاد الحصول على كراسة الشروط الخاصة بالمزاد بقيمة تصل إلى 400 جنيه للكراسة الواحدة ويمكن الحصول عليها من مبنى هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، بالإضافة إلى 10 آلاف جنيه كتأمين مؤقت يتم إيداعه بخزينة الجمارك أو خلال المزاد ولا يسترد التأمين إلا بعد انتهاء الجلسة وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار 692 لسنة 2019.

وتعرض مصلحة الجمارك المصرية السيارات التي تم مصادرتها وارد الخارج في مزاد علني للحصول على أعلى قيمة واستيداء حقوق الدولة وتتنوع السيارات التي ستدخل مزاد الثلاثاء 19 أكتوبر الحالي بين سيارات تويوتا وشيروكي ودودج وشيفرولية وكرايسلر وهيواندي وأنواع أخرى بخلاف عدد 2 موتوسيكل.

يستطيع من استوفى شروط دخول المزاد الاطلاع ومعاينة السيارات بساحة مطار القاهرة الدولي أذ تتيح مصلحة الجمارك ذلك من الساعة الـ 9 صباحاً وحتى الثانية ظهراً خلال الأيام الرسمية وحتى صباح يوم عقد المزاد ويتم البيع، وطبقا للترتيب الوارد بكراسة الشروط وشراء كراسة المزاد شرط لدخول المزاد ويباع كل لوط على حدة وبدون عمولة.

وحظرت مصلحة الجمارك المصرية على العاملين بالجهات التي تسرى عليها أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة التقدم بالذات أو بالوساطة ـ ببطاقات أو عروض لتلك الجهات حتى لا يتعرض المسؤول عن مخالفـة أحكـام هذه اللائحة مـن العاملين بالجهات التي تسرى عليهـا ـ للمساءلة التأديبية والقضائية وإلا يتم مصادرة التأمين الابتدائي.