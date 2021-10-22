محافظ أسوان: 56 سفيرا و3000 سائح حضروا تعامد الشمس على وجه رمسيس

أبدى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، سعادته بوجود أكثر من 3 آلاف سائح، و56 سفيرا ومجموعة كبيرة من الصحفيين والإعلاميين والمدونين، في الاحتفال الذي أقيم بمناسبة ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس، فجر اليوم، والتي تحدث مرتين سنويًا في فبراير وأكتوبر.

وأضاف «عطية»، في تصريح خاص لـ «الوطن»: «النهاردة الجو جميل وسعداء جدا أن عدد السياح زاد عن المتوقع، وأنا كنت متوقع الأعداد تبقى أقل من كده بكتير، واتفاجئنا أن الناس موجودة هنا من الساعة 3 الفجر».

وشهدت معبد أبوسمبل ظاهرة تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني بقاعة قدس الأقداس بالمعبد وذلك في تمام الساعة 5.50 دقيقة، والتي استمرت لقرابة 25 دقيقة، حيث أشرقت الشمس صافية ولم تمنعها السحب او الغيوم عن التعامد على وجه الملك رمسيس الثاني للمرة الثانية خلال العام.

وشهد الاحتفال الكبير الذي أقامته الجهات المختصة حضور عدد ضخم من السياح وعدد كبير من سفراء الدول وأيضًا بعض الشخصيات العامة والقيادات الشعبية والأثرية والتنفيذية بمحافظة أسوان، كما حضر الاحتفال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والأثار.

وحرص الحضور على التقاط الصور التذكارية أمام معبد أبوسمبل وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة والتزام من الحضور بارتداء الكمامات للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.