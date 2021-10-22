الآلاف يشهدون تعامد الشمس على وجه رمسيس.. وآثري: الشمس أشرقت صافية

شهد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وعدد ضخم من السياح ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس، بقاعة قدس الأقداس بأبوسنبل، في ظاهرة نادرة تحدث مرتين سنويًا، وبدأت الساعة 5.50 دقيقة صباح اليوم الجمعة، بحضور عدد من السفراء والشخصيات العامة والقيادات الشعبية والتنفيذية بمحافظة أسوان.

وأوضح الأثري أسامة عبداللطيف مدير عام آثار أبوسنبل، أن الجهات الأثرية تنسق مع الأمن والأجهزة المحلية منذ 3 أيام، من أجل خروج الحدث بالشكل الأمثل، مشيرًا إلى أن الشمس أشرقت وهي صافية ولم تحجبها أي غيوم، مشيرًا خلال بث مباشر مع مراسل جريدة «الوطن»، أن هذه الظاهرة تستمر من 20 لـ25 دقيقة.

وحرص الحضور من السياح والسفراء والضيوف على التقاط الصور التذكارية مع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والتقاط صور لمعبد أبوسمبل.

وتتعامد الشمس على وجه الملك رمسيس مرتين سنويًا في 22 فبراير و22 أكتوبر كل عام في ظاهرة من الظواهر الفريدة والنادرة فلكيًا.

وحضر عدد كبير من السياح والزوار لمشاهدة تعامد الشمس على وجه رمسيس، وذلك وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة للحماية من انتشار فيروس كورونا، حيث التشديد على ارتداء الكمامة ومراعاة التباعد بين الزائرين، بجانب الإجراءات الأمنية المشددة بمداخل ومخارج المعبد.