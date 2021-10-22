مدير آثار أسوان: تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني «يوم عيد» (فيديو)

أكد الدكتور عبدالمنعم سعيد، مدير عام أثار أسوان، أن الشمس أشرقت صافية في الوقت المتوقع 5.53 دقيقة، وبدت آشعة الشمس واضحة على وجه الملك رمسيس الثاني، ووجه «رخ» و«رختي» و«آمون رع»، مبديًا سعادته بهذا اليوم ومعتبرًا أنه يوم عيد في أبوسمبل.

وأوضح مدير عام آثار أسوان، خلال بث مباشر مع مراسل جريدة «الوطن»، أن 81 من كبار الشخصيات وصلوا أبوسمبل، لمشاهدة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس، ومنهم الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وسفراء عدد كبير من دول العالم، بجانب عدد كبير من الكتاب والصحفيين.

وأشاد «سعيد» بالإقبال على زيارة معبد أبوسمبل من سياح، ينتمون لمختلف جنسيات العالم من أجل حضور هذه الظاهرة، لافتًا لعدم وجود أي شكاوى من الحضور، مؤكدًا أن الجميع تمكن من مشاهدة تعامد الشمس ومن لم يستطيع الدخول شاهد التعامد من خلال شاشات العرض الموجودة أمام المعبد.

أفلام تسجيلية عن أبوسمبل على شاشات العرض

وأشار إلى أن الشاشات التي أعدتها محافظة أسوان، نقلت قبل عرض التعامد، أفلاما تسجيلية عن تاريخ المعبد وأهميته وطريقة نقله، مؤكدًا أن الزوار استمتعوا بهذه الفاعلية، مشيدًا بالتنسيق والتعاون بين كل الجهات المعاونة، مع وزارة السياحة والآثار مع التشديد على اتباع الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

واعتبر «سعيد»، أن حضور السفراء لهذه الاحتفالية يمثل رسالة للعالم أجمع بأن مصر آمنة، وتؤكد على اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية.

وأكد مدير آثار أسوان، على حضور سياح أجانب وعرب ومصريين للفاعلية وأفواج من وزارة الشباب والرياضة مشيدًا بحضور هؤلاء رغم معاناة العالم مع فيروس كورونا المستجد.