مقتل جندي وجرح 5 آخرين في هجومين منفصلين ببوركينا فاسو

أفادت مصادر أمنية وحكومية في بوركينا فاسو، بمقتل جندي وإصابة خمسة آخرين بجروح في هجومين، أحدهما بعبوة ناسفة في شمال البلاد.

وقال مصدر أمني لوكالة «فرانس برس» الإخبارية، إن «أحد الحراس تعرض يوم الأربعاء لهجوم بعبوة ناسفة في منطقة تنوالبوجو، أسفر عن مقتله وجرح اثنين، مضيفا: «وفي وقت سابق من صباح الأربعاء الماضي أصيب ثلاثة جنود آخرين في هجوم آخر على مفرزة ناميسيجيما» في وسط شمال البلاد.

ووفقا لمصدر حكومي، فإن هذا الهجوم نفذته «مجموعة تضم عددا من المسلحين»، موضحا أن «سرعة تدخل العناصر الموجودين في المركز أجبرتهم على الفرار والتخلي عن الدراجات النارية التي صادرتها قوات الدفاع والأمن».

مقتل 6 جنود وإصابة 3 في هجوم على موكب رسمي في النيجر

وفي سياق منفصل، قتل 6 جنود وأصيب 3 آخرون بجروح في النيجر جراء هجوم على موكب مسؤول رفيع غربي البلاد.

وقال حاكم إقليم تيلابيري، تيجاني إربراهيم كاتييلا، إن رئيس إدارة منطقة بانكيلاري التي يضمها الإقليم، كان في طريقه إلى المدينة الرئيسية في الإقليم عندما تعرض موكبه للهجوم، بحسب وكالة الأنباء الأفريقية.

ويأتي ذلك بعد هجوم إرهابي على مقر للشرطة في تيلابيري يوم الاثنين الماضي، أسفر عن مقتل 3 ضباط أمن وإصابة 7 آخرين بجروح.

يذكر أن منطقة بانكيلاري قريبة من حدود ولاية سينو في بوركينا فاسو، التي تنشط فيها جماعات متشددة على صلة بتنظيم داعش الإرهابي أو القاعدة، تشن هجمات داخل بوركينا فاسو وكذلك على أراضي النيجر ومالي المجاورة.

وتخضع السلطات في النيجر منطقة تيلابيري لحال طوارئ منذ العام 2017، كما حظرت منذ عام حركة مرور الدراجات النارية ليل نهار بهدف مكافحة المسلحين الإرهابيين، وأمرت بإغلاق بعض الأسواق التي يُشتبه في أنها تقدم مساعدة للإرهابيين.