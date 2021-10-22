تجديد حبس قاتلة ابنتها وشقيقها في قضية «فتاة البساتين»

جدد قاضي المعارضات، حبس قاتلة ابنتها وخالها، لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«فتاة البساتين»؛ لإجبارها على الزواج من شاب ثري يعاني من إعاقة ذهنية.

بلاش الجوازة دي

«بلاش الجوازة دي، مش عايزة اتجوز واحد معاه فلوس كتير عايزة ارتبط بواحد يكون بينا قبول وحب».. كانت تلك الكلمات بداية واقعة «فتاة البساتين»، والتي ضجت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية، لفتاة تدعى «دينا» عمرها 17 سنة، لوالدتها دقائق من مقتلها، إذ بينت التحقيقات أن الفتاة لقيت مصرعها على يد والدتها وخالها انتقامًا منها لرفضها عريس ثري.

وخلال جلسة تحقيق جديدة، أنكرت والدة الفتاة وشقيقها، قتل نجلتها وادعت أنها كانت تعنفها فقط من أجل الموافقة على العريس، لكنها غافلتهما وألقت بنفسها من الطابق السادس.

زواج بسبب 10 ملايين جنيه

وطلبت النيابة العامة تقرير الطب الشرعي النهائي، في الحادث لبيان أسباب فتاة البساتين بشكل رسمي، وواجهت جهات التحقيق المتهمين بأقوال والد «فتاة البساتين» الذي اتهم زوجته وشقيقها بقتل ابنته «دينا» بسبب رفضها الزواج من عريس رشحته الأم وشقيقها له وكان الأخير يخبر والد الفتاة بـ«ده عريس مرتاح ووارث 10 مليون جنيه، خلي بنتك توافق عليه أحسن من زوجها من واحد فقران يجوعها طول حياتها».

وشرح والد الفتاة، أمام جهات التحقيق، تفاصيل الجريمة بأن شقيق زوجته اعتدى على ابنته بالضرب وقت وجوده خارج المنزل، وأنه تلقى اتصالًا من ابنته كانت تستغيث فيه من خالها ووالدتها اللذين اعتديا عليها بالضرب قبل وفاتها؛ لإجبارها على الزواج من الشاب بالإكراه.

والد فتاة البساتين: «خالها قالي هضربها بمطواة»

وأضاف الأب أن خال ابنته اتصل به قبل الواقعة بيومين وقال له: «بنتك لو موافقتش على الجوازة دي هضربها بالمطواة عشان ارتاح منها»، وبعد يومين من حديثه تلقى اتصالًا من جيرانه أخبروه بأن ابنته في طريقها إلى المستشفى وعندما ذهب إليها وجدها جثة هامدة وأن والدتها وخالها ادعيا أنها انتحرت بسبب رفضها الزواج من الشاب الذي رشحه خالها ووالدة الفتاة طمعًا في أمواله.