رفضت الزواج منه عرفياً فأشعل النار في توك توك ملكها بكفر شكر

اتهمت ربة منزل عاطلا، بإشعال النيران في توك توك ملكها بكفر شكر، بسبب وجود خلافات بينهما لرفضها الزواج منه عرفياً، وألقي القبض على المتهم، واعترف بارتكابه الواقعة وأحيل للنيابة كفر شكر فتولت التحقيق.

تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد أنور حشيش مأمور مركز كفر شكر، بنشوب حريق بمركبة توك توك ملك «ن ف م» 30 عاما، ربة منزل، ومقيمة بعزبة الجندي التابعة لقرية أسنت. وبإخطار اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية.

انتقل العقيد عمرو الجزار مفتش مباحث شمال بنها، وبسؤال صاحبة التوك توك، اتهمت «م م ح» مقيم منيا القمح شرقية، بإشعال النيران بمركبة التوك توك ملكها وذلك لوجود خلافات بينهما، لرغبته في الزواج بها عرفياً ورفضها لذلك.

تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المبين، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.

في وقت سابق انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالقليوبية جثة شخص عثر عليها بعض الأهالي طافية بأحد المصارف المائية بدائرة مركز طوخ.

تلقى المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، بلاغا من الأهالي بالعثور جثة شخص مجهول عثر عليها بعض الأهالي طافية بأحد المصارف المائية.

انتقلت قوات الإنقاذ لمكان الواقعة بقرية شبرا هارس بدائرة القسم وتم انتشال الجثة ونقلها لمشرحة مستشفى طوخ المركزي.

وأفاد بعض شهود العيان والأهالي بأنهم لم يتعرفوا على هوية صاحب الجثة وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة لكشف هوية المتوفى للوقوف على ملابساتها، وجرى تحرير المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيق.

فيما شنت الإدارة العامه لشرطة المسطحات بالقليوبية حملة مكبرة على مصانع بير السلم 3 مصانع كمامات ومخلفات البلاستيك وتنكات مياه كما تم ضبط مخزنين مواد غذائية ومياه بدون ترخيص وتم تحرير المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.