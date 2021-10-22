«بيج رامي» ضيف «صاحبة السعادة» الاثنين المقبل.. فيديو

يحل البطل العالمي المصري ممدوح السبيعي «بيج رامي»، الحاصل على المركز الأول عالميًا للمرة الثانية على التوالى في بطولة مستر أوليمبيا 2021 لكمال الأجسام، في البطولة التي تم تنظيمها بمدينة أورلاندو في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية، التي تعد أكبر وأهم بطولات العالم للاعبين المحترفين في كمال الأجسام، ضيفا على برنامج «صاحبة السعادة» الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس، ويعرض على شاشة «DMC» مساء يوم الاثنين المقبل.

رامي السبيعي رفع اسم مصر بالمحافل الدولية

واستقبل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بمكتبه البطل «بيج رامي»، عقب وصوله لأرض الوطن، مشددا على أن الدولة تقدم كل الدعم والمساندة لأبطالها الرياضيين في مختلف اللعبات، لمواصلة الإنجازات، ويعد رامي السبيعي أحد أبناء مصر المخلصين الذي رفع اسم مصر بالمحافل الدولية، خاصة أنه أول مصري يتوج بلقب مستر أولمبيا، ليضاف إنجاز جديد لسجلات الرياضة المصرية.

بيج رامي: لحظة استقلالي الأتوبيس المكشوف لا تقدر بثمن

وفي تصريحات صحفية له عقب عودته من الولايات المتحدة الأمريكية، قال بيج رامي «منذ اللحظة الأولى عقب فوزي بلقب مستر أولمبيا في نسخة العام الماضي بذلت أقصى جهدًا ممكنًا من أجل الحفاظ على اللقب، لقناعتي أن التتويج به للعام الثاني على التوالي فخر لي ولبلدي وللجماهير المصرية، وكل جمهور بيج رامي في كل الدول العربية وأرجاء العالم»، مضيفًا: «أثناء استقلالي للأتوبيس المكشوف أعتبرها لحظات لا تقدر بثمن بالنسبة لي، لأن الجميع في مصر لديهم الرغبة في إسعادي من خلال تقديرهم الكبير لي، والالتفاف حولي لمشاركتي في كل انتصار بخلاف الفرحة التي أراها في عيونهم جميعا».

«بيج رامي» مع «صاحبة السعادة»

وينتظر الكثير من المصريين، وبالتحديد جمهور رامي السبيعي «بيج رامي» عرض حلقته مع «صاحبة السعادة» بعد تحقيقه هذا الإنجاز الكبير.