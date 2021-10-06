إسعاد يونس عن نجاح «صاحبة السعادة»: رفضت برامج المشاحنات واخترت الناس

قالت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، إن سر نجاح برنامج «صاحبة سعادة»، يتمثل في البساطة التي اعتمد عليها في حواراته مع كل ضيوفه، مؤكدة أنه عُرض عليها تقديم عدد كبير من البرامج من نوعيات مختلفة، قبل أن تقدم «صاحبة السعادة»، إلا أن هذه الفترة كان السائد بها نوعية برامج المشاحنات والصراعات بين الضيوف لضمان جذب أنظار المشاهدين إليها، لكنها لم تحب ذلك وأرادت تقديم نوعية مختلفة من البرامج عن السائد وقتها.

وأضافت إسعاد يونس، خلال حوار خاص مع برنامج «السفيرة عزيزة»، أُذيع اليوم الأربعاء على شاشة «dmc»، قائلة: «كنا عايزين الناس تحس إن كل واحد بقى ليه حتة في البرنامج ده»، مشيرة إلى لجوئها هي وفريق عمل البرنامج منذ البداية إلى تقديم نوعية مختلفة عن النوعية التي كانت تقدم بتلك الفترة التي انطلق بها البرنامج.

وأشارت «يونس» إلى أن التحدي الذي واجهها وقتها كان كيف ستقدم برنامجا من نوعية مختلفة وفي الوقت نفسه يلتف حوله الناس، دون أن يقدم فقرات الحوارات المحتدة.

«صاحبة السعادة» استعاد هوية الشعب المصري من جديد

وتابعت الإعلامية إسعاد يونس: «اخترنا نتوجه لكل طبقات الشعب اللي احنا بنستهدفها، ونصالحهم على بعض»، لافتة إلى أن البرنامج استهدف من البداية محاولة إعادة الشعب المصري إلى هويته الأصلية، بعدما حدث نوعا من خلط الهويات في تلك الفترة.

إسعاد يونس: التحدي كان إزاي نوصل لكل الناس

واستطردت «يونس»، قائلة: «كنا ابتدينا نقول كلام مش كلامنا، ونلبس لبس مش بتاعنا»، موضحة أن هذا كان التحدي الكبير أمامها مع فريق عمل البرنامج، وأنها كانت منذ البداية تحاول أن تجيب عن كيفية تحقيق الوصول إلى الناس، ونقل رسالة مسالمة وهادئة وجميلة تنجح في جمع كل أفراد العائلة أمام التليفزيون من جديد.

وواصلت: «وقتها كنا وصلنا، إن بتوع الكورة بيتفرجوا على الكورة، وبتوع السياسة يتفرجوا على التوك شو بالليل لوحدهم، وكل برنامج كان موجه للناس، إنما برنامج واحد يجمع كل ده مفيش وعشان كدا اشتغلنا علي ده».

ولفتت إسعاد يونس إلى أنها ترى أن أحد أسباب نجاح البرنامج يتمثل في اعتماده على البساطة في حواراته مع الضيوف.