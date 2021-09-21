في «صاحبة السعادة».. هاني سلامة يكشف تفاصيل اللقاء الأول مع يوسف شاهين

كشف الفنان هاني سلامة، تفاصيل عديدة عن حياته الفنية، في برنامج «صاحبة السعادة»، مع الفنانة إسعاد يونس، مساء أمس، أبرزها تفاصيل اللقاء الأول الذي جمعه بالمخرج العالمي يوسف شاهين، والذي جاء بتوقيع مساعده في ذلك الوقت خالد يوسف.

هاني سلامة لـ«صاحبة السعادة» أنا شخص لا ينبهر بسهولة

قال الفنان هاني سلامة خلال لقائه في برنامج «صاحبة السعادة» عن أول مقابله جمعته بيوسف شاهين، «خالد يوسف كان مساعد الأستاذ يوسف شاهين آنذاك وهو الذي تحدث معي أولا»، متابعا: «استدعاني إلى مكتبه وعندما ذهبت إليه، قال لي أنا رشحتك لدور في فيلم المصير مع يوسف شاهين».

وأضاف هاني سلامة: «خالد يوسف قال لي هذا الفيلم سوف يوجد به عمالقة الفن مثل نور الشريف، وفرصة جميلة لك أنك ستتقدم للجمهور وسط عمالقة الفن»، وأشار إلى أن ردة فعله كانت طبيعية، لأنه شخصا لا ينبهر بسهولة، حيث قال له وقتها: «حاجة جميلة أوى».

وأشار الفنان هاني سلامه، إلى أن خالد يوسف أعطاه سيناريو الفيلم وقال له هذا الفيلم يوجد به 5 وجوه جديدة، ولكن رشحتك من خلال دور عبد الله ابن الخليفة، وعندما قرأته عجبني الدور جدا، لافتا: «قعدت أعمل بروفات مع خالد يوسف لوحدي لمدة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، وخلال هذه الفترة لم أقابل يوسف شاهين ولا مرة».

هاني سلامة عن يوسف شاهين «كنت جاهل بقيمته»

وأضاف الفنان هاني سلامه، أنه عندما انتهى من البروفات مع خالد يوسف، تقابل مع يوسف شاهين، ولكنه كان يجهل قيمة الشخص المتواجد أمامه، قائلا: «أنا كنت جاهل بقيمة الشخص اللي قدامي، ومكنش عندي الخبرة الكافية عن أعماله».

وفي حديثه عن يوسف شاهين، روى: «وجه لي سؤالاً لي عن أعماله وإذا كنت شاهدتها»، فرد عليه سلامه قائلا: «شاهدت الناصر صلاح الدين، وسألني عن فيلم باب الحديد، ولكن قلت له أني لم أشاهده بعد».