الطيران الإثيوبي يقصف عاصمة إقليم تيجراي «بوحشية» لليوم الرابع على التوالي

نفّذت إثيوبيا الجمعة، ضربات جوية جديدة على عاصمة إقليم تيجراي الذي يشهد حربا، في رابع يوم تستهدف فيه المدينة هذا الأسبوع، حسبما قالت ناطقة باسم الحكومة، بيلين سيوم، لوكالة فرانس برس.

وقالت بيلين سيوم، إن الضربات الجوية، اليوم الجمعة، استهدفت مركز تدريب تستخدمه جبهة تحرير شعب تيجراي.

وتخوض حكومة رئيس الوزراء آبي أحمد حربا منذ نحو عام ضد جبهة تحرير شعب تيجراي رغم أن منطقة تيجراي لم تشهد إلا القليل من المعارك منذ أواخر يونيو؛ مع سيطرة المتمردين على جزء كبير من الإقليم الواقع في أقصى شمال إثيوبيا وانسحاب الجيش إلى حد كبير.

لكن القوات الجوية الإثيوبية شنت الإثنين، غارتين على ميكيلي عاصمة الإقليم وقالت الأمم المتحدة إنها قتلت ثلاثة أطفال، وأصابت عددا من الأشخاص بجروح.

والأربعاء، قصفت مخابئ أسلحة تابعة لجبهة تحرير شعب تيجراي في ميكيلي، وبلدة أغبي التي تبعد نحو 80 كيلومترا إلى الغرب.

وأفاد مسؤول في مستشفى لوكالة فرانس برس بأن هجوم الأربعاء في ميكيلي أسفر عن إصابة ثمانية أشخاص على الأقل بينهم امرأة حامل.

الأمم المتحدة: سوء التغذية الحاد تضاعف لدى أطفال تيجراي

وكشفت الأمم المتحدة، عن أن عدد الأطفال الذين أدخلوا المستشفيات لإصابتهم بسوء تغذية حاد في إقليم تيغراي في شمال إثيوبيا الذي يشهد حرباً، تضاعف هذه السنة مقارنة مع العام 2020.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة في تقريره الأسبوعي حول النزاع المستمر منذ 11 شهرا في شمال إثيوبيا: «أدخل نحو 18,600 طفل دون سن الخامسة في تيغراي إلى المستشفيات للمعالجة من سوء تغذية حاد بين فبراير وأغسطس من السنة الحالية، مقارنة بـ8900 في 2020 ما يشكل ارتفاعاً بنسبة 100% بحسب منظمة اليونيسف».

كما أضاف التقرير أن سوء التغذية لدى النساء الحوامل والمرضعات «لا يزال مرتفعاً جداً ويطال 63% منهن»، مشدداً على أن 897 شاحنة فقط تنقل مساعدات إنسانية وصلت منذ منتصف يوليو إلى هذه المنطقة البالغ عدد سكانها 6 ملايين نسمة.