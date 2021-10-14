الأمم المتحدة تطلق تحذير من الأوضاع الإنسانية في إقليم تيجراي

أوضاع إنسانية متقلبة ولا يمكن التنبؤ بها يعيشها سكّان القسم الشمالي من إثيوبيا، وذلك بحسب ما أعلنه مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، وفي هذا الصدد قال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمم المتحدة، أثناء استعراضه الأوضاع الإنسانية في إقليم تيجراي الإثيوبي في مؤتمر صحفي بنيويورك، يوم أمس الأربعاء، إنّه بسبب النقص الحاد أو نفاد الوقود والأموال، قد يضطر شركاء للأمم المتحدة إلى تخفيض أو وقف نشاطهم في ذلك الإقليم بشكل كبير، مما ينبئ بأوضاع غير مبشرة.

تقييد إيصال المساعدات الإنسانية إلى إقليم تيغراي

وأشار دوجاريك، إلى أن إيصال الإمدادات الإنسانية إلى إقليم تيجراي لا يزال مقيّدا بشدة عبر طريق الوصول الوحيد البري من منطقة عفار، وكانت الأمم المتحدة، قد أشارت إلى أن حوالي 900 شاحنة دخلت إلى تيجراي منذ 12 يوليو، وهو ما يمثل 14 في المائة فقط من المستهدف.

الأمم المتحدة تدعو جميع الأطراف إلى السماح بالوصول للجميع في تيجراي

وقال دوجاريك بهذا الشأن: «في حين أن الزيادة في عدد الشاحنات يشكل تطورًا إيجابيًا، إلا أنه لا يزال غير كافٍ، بالنظر إلى أن 100 شاحنة في اليوم تحتاج إلى الوصول إلى تيجراي لتلبية الاحتياجات الإنسانية هناك».

وشدد المسؤول الأممي، على أن الأمم المتحدة تدعو بشكل عاجل جميع الأطراف إلى السماح بالوصول المستمر من دون عوائق لجميع الناس في تيجراي وأمهرة وعفار.

حياة سكّان إقليم تيجراي على المحك

ومن جهته كان تيدوريس أدهانوم غيبرييسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، قد حذر خلال المؤتمر الصحفي الاعتيادي في جنيف، من أن حياة ملايين الأشخاص في الإقليم الأثيوبي على المحك، لافتًا إلى أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة، يموتون بسبب نقص الطعام والدواء، مشيراً إلى أنّ الأقليم يواجه خطر المجاعة، الأمر الذي سيجعلهم عرضة للأمراض الفتاكة.