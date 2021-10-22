إصابة تلميذ صدمته دراجة نارية أثناء لهوه أمام منزله في الدقهلية

أُصيب تلميذ بالصف الأول الابتدائي في الدقهلية، بنزيف في المخ وكدمة بالرأس، بعدما صدمته دراجة نارية مجهولة أثناء لهوه أمام منزله في قرية «برمبال القديمة»، مركز منية النصر، وجرى نقله إلى مستشفى ميت سلسيل وتحويله إلى مستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة لاستكمال علاجه، وتكثف مباحث المركز جهودها للوصول إلى قائد الدراجة النارية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

بلاغ بإصابة تلميذه أثناء لهوه في الشارع

تبلغ لمأمور مركز شرطة منية النصر، من مستشفى ميت سلسيل المركزي بوصول الطفل «باسم السيد السيد إبراهيم»، 6 سنوات تلميذ بالصف الأول الابتدائي بمدرسة الحرية الإبتدائية بقرية برمبال القديمة، مصابا بنزيف داخلي في المخ وكدمة في الرأس من الناحية اليسرى، إدعاء حادث وتم تحويله لمستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة.

وبسؤال والد الطفل ويدعي «السيد السيد إبراهيم»، 40 سنة، عامل، ومقيم بذات الناحية، في محضر الشرطة، أكد أنه أثناء لهو نجله بالشارع أمام منزله اصطدمت به دراجة نارية مجهولة وفر قائدها هاربا.

البحث عن الدراجة النارية وقائدها

وكلفت وحدة مباحث المركز بالتحري حول الواقعة وملابساتها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 10163 جنح منية النصر لسنة 2021 وجاري العرض على النيابة العامة.

يذكر أن مركز دكرنس شهد مساء الخميس مصرع كل من «وائل محمد عبد الحي، 45 سنة، ومحمد أيمن زكريا، 19 سنة»، غرقا في مصرف كرم عندما حاولا إنقاذ طفلين كانا في سيارة ملاكي سقطت بهما في مياه المصرف، وتمكنا من إنقاذهما إلا أنهما غرقا معا وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشالهما.