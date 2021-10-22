«تعليم الغربية» تحيل واقعة إصابة تلميذ داخل مدرسة خاصة للتحقيق

أحال المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربيه والتعليم بالغربية، واقعة إصابة تلميذ في الصف الأول الإعدادي بإحدى المدارس الخاصة وإصابته بجرح تطلب تقطيبه 65 غرزة، للتحقيق، ومحاسبة المقصرين.

كانت أسرة تلميذ بإحدى المدارس الخاصة، بمدينة طنطا، تقدمت ببلاغ ضد إدارة المدرسة بالتسبب في إصابة ابنهم، بـ65 غرزة بسبب الإهمال.

أسرة التلميذ تحرر محضرا ضد إدارة المدرسة

واتهمت أسرة التلميذ في المحضر الذي يحمل رقم 59 جنح، إدارة المدرسة بالتسبب في إصابة ابنها «يوسف محمد رجب»، تلميذ بالصف الأول الإعدادي من مدينة طنطا بمحافظة الغربية، بسبب الإهمال الجسيم الذي أدى إلى إصابة نجلهم بقطع جرحي داخلي وخارجي باليد، داخل فناء المدرسة وأثناء اليوم الدراسي، ما أدى لخضوعه لخياطة 65 غرزة.

مسامير وراء إصابة التلميذ بـ 65 غرزة

وتبين من البلاغ المقدم من أسرة التلميذ المصاب، أن مسؤولي المدرسة قاموا بنقل المكان المخصص لبيع المواد الغذائية للتلاميذ، وتركوا المسامير، وأثناء لعب نجلهم في الفسحة مع زملائه، اصطدمت ذراعه بالمسامير، ما أسفر عن إصابته بعدة جروح وكدمات.

وناشدت أسرة التلميذ، المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية، بمحاسبة المقصرين والمخطئين في الواقعة، والحصول على حق ابنهم ضحية الإهمال داخل المدرسة، وحرر البلاغ بقسم ثان طنطا برقم 59 جنح، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

منع العقاب البدني والنفسي للطلاب

كان المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية، صرح في لقاء سابق، بتفعيل لائحة الانضباط المدرسي وحظر استخدام العقاب البدني أو النفسي للطلاب، وكذلك تفعيل وتطبيق التعليمات الخاصة بالأنشطة التربوية والاهتمام بطابور الصباح والنشيد الوطني، مع التأكيد على غرس قيم المواطنة وتنمية روح الانتماء والولاء للوطن، وعقد ندوات تثقيفية للطلاب، ومتابعة التزام المدارس بجدول الإشراف اليومي، وتنفيذ القرار الوزاري رقم (53) لسنة 2016، المنظم لمجموعات التقوية المدرسية، وحظر تحصيل أية مبالغ مالية تحت أي مسمى من الطلاب أو أولياء أمورهم، ومن يخالف ذلك يتعرض للمساءلة القانونية.