إصابة تلميذ بنزيف في البطن أثناء فض مشاجرة أمام منزله بسوهاج

أصيب تلميذ إثر مشاركته في فض مشاجرة أمام منزله بين تلميذين آخرين، مساء أمس بدائرة مركز جهينة شمال غرب محافظة سوهاج، ونُقل المصاب إلى مستشفى طهطا العام، وتم تحويله إلى مستشفى سوهاج الجامعي، للاشتباه في إصابته بنزيف داخلي إثر ركلة بالخطأ من قبل تلميذ يقيم يقيم دائرة بندر طهطا.

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة جهينة، يفيد ورود إشارة من مستشفى طهطا العام، بوصول «إبراهيم. ح. ف»، 15 سنة، تلميذ، وتم تحويله لمستشفي سوهاج الجامعي، ويقيم بناحية دائرة مركز جهينة مصاباً باشتباه نزيف بالبطن، وانتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز.

المتهم ركل المجني عليه بالخطأ

وبسؤال والده «حسن. ف. م»، 45 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية، قرر بأن محدث إصابة نجله هو المدعو «علي. ا. س»، 13 سنة، تلميذ، ويقيم بدائرة بندر طهطا، بدائرة قسم طهطا، أثناء قيام نجله بفض مشاجرة أمام منزله بذات الناحية بين المذكور وآخر، وتبين من التحريات الأولية أن سبب الإصابة هو ركل المجني عليه بالقدم بالخطأ من قبل المتهم.

وضُبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة دون قصد منه، وبسؤال والد المتهم المدعو «العارف. س. م»، 42 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية قرر بمضمون الواقعة، وأن نجله لم يقصد إصابة المجني عليه.

وحُرر محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث بالتحري في الواقعة.