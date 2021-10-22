ضبط «عصابة الدقهلية» لسرقة الدراجات النارية من 4 محافظات

تمكنت مباحث الدقهلية من كشف غموض سرقات الدراجات النارية بأسلوب المغافلة في 4 محافظات «الدقهلية، البحيرة، قنا، القليوبية» وتبين أن وراء ارتكاب 10 وقائع سرقة، شقيقين لهما معلومات جنائية، كونا تشكيلا عصابيا يستخدمان أسلوب المغافلة في سرقة الدراجات النارية من أصحابها، وبيعها لشخصين آخرين يعلمان بأمر سرقتها وتم ضبطهما أيضا وأرشدا عن المسروقات وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

ورود بلاغ بسرقة دراجة نارية

وتبلغ لمأمور مركز شرطة تمي الأمديد بمحافظة الدقهلية من أحد المواطنين، مقيم بدائرة المركز باكتشافه سرقة دراجته النارية من أسفل مسكنه.

ووجه مدير أمن الدقهلية بتشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية، أسفرت عن أن وراء ارتكاب الواقعة شقيقين، لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة مركز تمي الأمديد.

القبض على الشقيقين واعترافهما

وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تمكن فريق البحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، من ضبط المتحرى عنهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وبتطوير مناقشاتهما، اعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة الدراجات النارية بأسلوب مغافلة أصحابها.

واعترفا الشقيقان بارتكابهما عدد 10 وقائع سرقات لدرجات نارية في 4 محافظات بدوائر مراكز شرطة «تمي الأمديد - طلخا – دكرنس- السنبلاوين، بنطاق محافظة الدقهلية - شبراخيت بمحافظة البحيرة - نجع حمادي بمحافظة قنا- الخصوص بمحافظة القليوبية»، وأرشدا عن الدراجات النارية المستولى عليها لدى عملائهما وهما شخصين يعرفان أن الدراجات النارية من متحصلات السرقة، ويقيمان بمحافظة الدقهلية.

وتمكنت مباحث الدقهلية من ضبطهما والمسروقات المستولى عليها، وتحرر المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية.