أهالي قرية يضبطون 3 لصوص أثناء سرقة دراجة نارية في الدقهلية

ضبط أهالي «عزبة الديسة»، التابعة لقرية المحمودية مركز دكرنس بمحافظة الدقهلية، 3 لصوص أثناء محاولتهم سرقة دراجة نارية من أرض زراعية بالعزبة، وقام الأهالي بتوثيقهم بالحبال والتحفظ عليهم حتى حضرت الشرطة، وضبط بحوزة أحد المتهمين بندقية خرطوش أجنبية الصنع وطلقتين من ذات العيار، واعترف المتهمون بارتكاب الواقعة.

ضبط الأهالي للصوص في عزبة الديسة

تلقي اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير مباحث الدقهلية، يفيد بورود بلاغا لمأمور مركز شرطة دكرنس من الأهالي بعزبة الديسة التابعة لقرية المحمودية، دائرة المركز، بتمكنهم من ضبط لصوص أثناء سرقة دراجة نارية.

القبض علي اللصوص الثلاثة

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس، إلي مكان الواقعة، وقرر المبلغ المدعو «علي رزق محمد علي»، 56 سنة، عامل زراعي، ضبط كل من: «محمود ع. ع.»، 21سنة، عامل، وبحوزته دراجة نارية خاصة به بدون لوحات معدنية و«سامح س. س.»، 22سنة، عامل، وبحوزته سلاح ناري عبارة عن بندقية خرطوش عيار 12 أجنبية الصنع وعدد 2 طلقة من ذات العيار و«الحسيني إ. رال.»، 29 سنة، عامل، وجميعهم مقيمون في بندر مدينة المنزلة.

وأكد المُبلغ، ضبط الأشخاص الثلاثة حال شروعهم في سرقة الدراجة النارية الخاصة به بمعاونة عدد من أهالي القرية، وبسؤالهم في محضر الشرطة، أقروا بذات المضمون وقيامهم بضبط المتهمين وتوثيقهم والتحفظ عليهم لحين حضور الشرطة.

وبمواجهة المتهمين، أقروا بارتكاب الواقعة، وأعترف المتهم الأول بحيازته للدراجة النارية المضبوطة بحوزته والمتهم الثاني بحيازته للسلاح الناري المضبوط بحوزته، وجاري تحرير محضرا بالواقعة، والعرض علي النيابة العامة.