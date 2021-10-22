نائب محافظ القاهرة: تدشين معرضا لتسويق منتجات قرية الفواخير

ورثت قرية الفواخير بمدينة الفسطاط بنطاق حي مصر القديمة بالقاهرة، واحدة من أقدم وأهم الحرف التي خلدت حضارة المصري القديم، حينما استغلوا الطمي الأسواني فى صناعة أجمل الجواهر الطينية وانتاج أنواع متعددة من الفواخير ذات الأشكال والاستخدامات المتنوعة.

وتقوم حاليا المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقةالجنوبية بجهود لإنهاء تعثر أعمال تطوير قرية الفواخير والقضاء على مشكلاتها ووضعها فى قائمة الأولويات، حيث أنها تعد ضمن أهم بنود الخطة الممنهجة والتي من أهدفها إنهاء تعثر كافة المشروعات، وأكدت نائب المحافظ أنها تسعى ليس فقط إلى دعم القرية وتركيب أفران الغاز والولاعات وتوصيل المرافق، بل أيضا يتم العمل في اتجاه موازي بتسويق منتجاتهم الراقية والمميزة داخليا وخارجيا بالتنسيق مع الجهات المعنية.

تشجيع المواطنين وجذب السياح لزيارة القرية

وأكدت نائب المحافظ العمل على الإعداد لإقامة معرض داخل قرية الفواخير لعرض منتجات الفخار الراقية والتسويق لها وتشجيع المواطنين على زيارة القرية وجذب السائحين والعرب، مؤكدة أن الأعمال تجري على قدم وساق من خلال فريق عمل متكامل من المنطقة الجنوبية وحي مصر القديمة أيضا للإعداد للمعرض وإقامة ورشة فنية للأطفال لتصنيع أشكال فنية من الفخار بإشراف مباشر من الفنانين والأكاديميين فى هذا المجال.

رفع كفاءة قرية الفواخير

وأضافت أن رفع كفاءة القرية شمل طلاء الواجهات وإضافة مقاعد خشبية للجلوس ورفع كفاءة المزروعات والمناطق الخضراء إلى جانب تكثيف الإنارة ورفع كفاءتها وتم مراجعة وصيانة الانترلوك، ووضع دواليب عمل خارج الفاخورة لعرض مراحل تصنيع قطعة الفخار من البداية حتى وصولها للشكل النهائي كقطعة فنية بحيث تصبح منطقة عمل مفتوحة.

وأشارت إلى أن من فاعليات المهرجان التعاون مع ساقية الصاوي حيث تشارك بإقامة مسرح عرائس للأطفال وتقديم عروض عرائس الماريونت وعروض غنائية لكوكب الشرق أم كلثوم، بالإضافة إلى فقرات فن التنورة والمزمار والفنون الشعبية حيث تستقبل الزائرين داخل المعرض.