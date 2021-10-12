نائب محافظ القاهرة توجه بتطوير مسار مزارات «آل البيت»

أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، استمرار تنفيذ خطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية بشأن استكمال المشروع الوطني والدينى لإحياء مسار مزارات آل البيت، وإبراز قيمة المناطق التاريخية والأثرية، والعمل على إظهار اللمسة الجمالية، وانعكاس ذلك على جذب السياحة الداخلية والخارجية، بفضل عراقة الأماكن التراثية، واستعادة الوجه الحضاري للعاصمة، وشددت نائب المحافظ على أعمال التطوير الجارية بمسار المزارات، وتحديداً بشأن رفع كفاءة وطلاء واجهات العقارات بشارع الأشراف.

رفع كفاءة العقارات

وتلقت نائب المحافظ مقترحات المختصين بأعمال تطوير مسار مزارات آل البيت ومنها حصر العقارات ذات الطراز المعمارى بشارع الاشراف المطلوب رفع كفاءتها وطلاء واجهاتها و اعداد تقرير عن حالتها الانشائيه قبل انطلاق اعمال التطوير ، مع ارسال الحصر والتصورات الخاصه بتطوير واجهات العقارات إلى جهاز التنسيق الحضارى لإبداء رأيه .

وشددت على أهمية التنسيق المستمر بين جهاز التنسيق الحضارى والاستشارىين المعنيين بتطوير الواجهات، مع تقسيم مراحل التطوير لأربع مراحل بشكل ممنهج ومنظم.

مواجهة المياه الجوفية

وأكدت نائب محافظ القاهرة أهمية الاستعانة بجهاز التطوير الحضاري للإشراف على الأعمال داخل شارع الأشراف، فضلاً عن تكليف شركة الصرف الصحي بالانتهاء من الأعمال الخاصة بمعالجة تسرب المياه الجوفية، مع تنفيذ جميع مراحل المشروع في التوقيتات المحددة، وتذليل أي عقبات من شأنها تعطيل تنفيذ مقترح التطوير.

مسار مزارات آل البيت

وأضافت أن تطوير مزارات آل البيت يتم عن طريق المشاركة المجتمعية وبعض مؤسسات المجتمع المدني الأخرى، مؤكدةً أن المسار يبدأ من مسجد السيدة زينب، وينتهي عند مسجد السيدة عائشة، مروراً بباقي مزارات آل البيت بشارع الخليفة، ومزارات تاريخية، مثل مسجد ابن طولون، ومتحف جاير أندرسون، مروراً بقبة شجرة الدر، ومتنزه الخليفة التراثي البيئي، ومسجد السيدة نفيسة، ومسجد السيدة رقية، وضريح محمد أنور، وقبة الأشراف، ومقام السيدة جوهر، ومقام الحناوي.