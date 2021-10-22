سلمى أبو ضيف في الأقصر بعد انتهاء تصوير «جانب مظلم»

تصدرت الفنانة سلمى أبو ضيف مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها، ومشاركتها العديد من الصور والفيديوهات مع جمهورها أثناء تواجدها في مدينة الأقصر.

وظهرت في الفيديوهات أثناء وجودها في مركب صغير في النيل، وذلك عبر خاصية الاستوري عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام».

سلمى أبو ضيف تنتهي من تصوير «جانب مظلم»

وانتهت سلمى أبو ضيف، مؤخرًا من تصوير مشاهدها في مسلسل «جانب مظلم»، إذ تشارك في بطولة حلقات «عالحلوة والمرة» بجوار الفنان كريم قاسم، ومن المقرر عرض المسلسل قريبًا عبر إحدى المنصات الإلكترونية، ومن إخراج كريستوف صابر.

من خلف الكواليس.. سلمى تكشف فريق عمل «جانب مظلم»

وبعد انتهاء التصوير نشرت أبو ضيف صور من الكواليس عبر حسابها علي «انستجرام» جمعتها بكريم قاسم، وباقي فريق العمل وعلقت عليها قائلة: «من خلف الكواليس من آخر مشروع ليا مع منصة شاهد الإلكترونية، شكرًا لكل مجهود وطاقة إيجابية وتعب من كل طاقم العمل».

وأضافت: «مفيش أحلى من كلمة فركش بعد الشغل على مشروع لمدة طويلة، بس إنك تسيب الناس الكل يوم بتشوفهم وبيشتغلوا معاك و بقوا جزء من حياتك، بيكون إحساس صعب، شكرًا لمجهودكوا وتعبكوا».

واختتمت كلامها: «لكل شخص ورا الكاميرا، أنتوا الأبطال الحقيقية لخروج هذا المشروع، عالحلوة والمرة معًا».

سلمى أبو ضيف تعاني من حروق

عانت أبو ضيف الفترة الماضية من إصابات حروق بسبب الليزر، كما خضعت إلى جلسات علاجية من أجل إخفاء آثار الحروق من جسدها، لكي تعود إلى حياتها الطبيعية مرة أخرى.

آخر أعمال سلمى أبو ضيف

يُذكر أن أخر أعمال سلمى أبو ضيف مشاركتها في حكاية «لازم أعيش» إحدى حكايات مسلسل «إلا أنا» الجزء الأول، بطولة جميلة عوض، خالد أنور أحمد خالد صالح، نجلاء بدر وغيرهم من الفنانين، إنتاج شركة سينرجي، تأليف نجلاء الحديني ومن إخراج مريم أحمدي.