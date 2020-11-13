سلمى أبو ضيف تعلن تعافيها من فيروس كورونا: خلوا بالكم من نفسكم

طمأنت الفنانة سلمى أبو ضيف، جمهورها على حالتها الصحية عبر خاصية "الاستوري" على حسابها الشخصي بـ"انستجرام"، معلنة شفاءها من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، إذ كتبت: "خلصت الكورونا الحمد لله، شكرا لكل من اطمأن عليّ، وأظهر حبه، بحبكوا جدا خلوا بالكوا من نفسكم".

وأكد مصدر مقرب من الفنانة سلمى أبو ضيف، صحة الأخبار التى تم تداولها مؤخرا، حول إصابتها بفيروس كورونا المستجد، بعد عودتها من مهرجان الجونة السينمائي، الذى انتهى منذ أيام، مشيرا في تصريحات لـ"الوطن"، إلى أن سلمى حالتها الصحية جيدة، وتلتزم حاليا بالعزل المنزلي، منتظرة نتيجة المسحة الجديدة.

وشهدت الفترة الأخيرة إصابات عديدة بين الفنانين بفيروس كورونا، أحدثت قلقا كبيرا داخل الوسط وعبر السوشيال ميديا، إذ كتبت الفنانة نشوى مصطفى عبر "فيسبوك": "ادعوا لي.. عملت أشعة مقطعية على الرئة والنتيجة لسه طالعة، وللأسف كورونا".

وأضافت نشوى: "أي حد اتقابلنا خلال الفترة اللي فاتت أرجوكم يعمل تحليل، لو سمحتم الموضوع مش سهل ما تستهونوش خلوا بالكم كورونا رجعت بشدة.. ألم رهيب ربنا ما يكتبه على عدو ولا حبيب.. ربنا يحافظ عليكم يا رب.. ادعوا لي".

وبعدها بساعات نشرت رسالة استغاثة عبر فيسبوك وكتبت "بموت حرفيًا، بروتوكول العلاج ماعملش حاجة، حد يساعدني من وزارة الصحة ويقول لي أروح أنهي مستشفى".

وأعلنت الاستايلست ريم العدل، عبر حسابها على فيسبوك، إصابتها بالفيروس، وكتبت "رغم إني معنديش أي أعراض خالص، ولأن الاحتياط واجب ومسئولية في الظروف دي، عملت تحليل كورونا والنتيجة طلعت إيجابي للأسف".

وأضافت أن "بعض الأصدقاء عملوا تحليل طلع إيجابي وبعدها عملوا واحد تاني وطلع سلبي، بس أنا هعزل نفسي كده كده لحد ما أتأكد مليون في المية، كلنا لازم نعمل تحليل احتياطي يا جماعة، ربنا يسلّم الجميع".

وكشفت سارة عبدالرحمن، إصابتها بكورونا، بعد عودتها من الجونة، إذ كتبت: "أنا عملت تحليل كورونا والنتيجة طلعت إيجابي للأسف، يا رب يهون على أي حد عنده أو عندها كورونا ويا رب يشفي الكل".

وأعلن مغني الراب ويجز الذي أعلن عبر حسابه على الإنستجرام، إصابته بفيروس كورونا، وكتب عبر الاستوري الخاص به "يا جماعة أنا حللت كورونا وطلع إيجابي، أنا في الجونة بقالي فترة واحتكيت بناس كتير، فأرجوكم أي حد احتك بي في الفترة دي يعزل نفسه ويحلل.. ربنا يعافينا كلنا".