سلمى أبو ضيف تنفي ارتباطها: صديقي المقرب

لقت الفنانة سلمى أبو ضيف هجوما كبيرا من قبل متابعيها بعدما نشرت صورتها ليلة رأس السنة مع صديقها إيمانويل رئيس تحرير مجلة «فوج العربية»، ما جعل متابعيها يستنتجون ارتباطها منه وهو رجل غير مسلم، ما عرضها لكثير من الانتقادات من قبل متابعيها.

وأوضحت سلمي خلال حوارها لبرنامج «ET بالعربي» حقيقة الصورة وقالت إنه إيمانويل صديقها المقرب وعندما تذهب في دبى تذهب له لأنها لا تعرف أحدا في دبى ونشرت صورتها معه من أجل الاحتفال باستقبال العام الجديد، أما عن حقيقة ارتباطها فقالت إنها لم ترتبط من قبل ولم تعلن خطبتها من قبل ولكن من الممكن أن تكون حبت أكثر من مرة من قبل.

وعن عدم نفيها لذلك الأمر أو توضيح ذلك على السوشيال ميديا الخاصة بها فقالت إنها لم تحب الدخول في جدل ونقاشات وجدل لأنها من الأشخاص التي تفضل الهدوء وأنها علقت على الصورة وكتبت عليها أنه صديقها إلى الأبد، وعن اختلاف الديانة بينها وبين إيمانويل فقالت سلمى خلال حوارها سائلة: كيف عرف المتابعون ديانته وأنهم رابطين بين أن أى شخص غير مصري أنه غير مسلم.

وعن الفيديوهات المنشورة لها مع دينا الشربيني في دبى وهي تكسر الأطباق، فقالت أنه يجمعها بدينا صداقة قوية وقديمة، وأن الأطباق التي تم كسرها هي أطباق غير حقيقة وأنها مصنوعة من مواد طبيعية من أجل الحفاظ على البيئة.

أما عن آخر أعمال سلمى أبو ضيف فكانت آخر أعمالها مسلسل "إلا أنا" الذي عرض مؤخرا على شاشة قناة "DMC" وكانت من فكرة الكاتب يسري الفخراني، أما عن أعمالها خلال الفترة الفادمة فمازالت في مرحلة القاهرة في الوقت الحالي إستعداد لخوض السباق الرمضاني القادم بعدما كانت آخر أعمالها في رمضان الماضي مسلسل "حدوتة مرة" مع غادة عبد الرازق.