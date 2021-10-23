حالة الطقس اليوم 23-10-2021.. لطيف ليلا وشبورة خفيفة صباحا

كشفت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها عن توقعات الطقس اليوم السبت، الموافق 23 أكتوبر في بيان لها، فمن المتوقع أن يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد نهارا، لطيف أول الليل مائل للبرودة في آخره على كل الأنحاء.

حالة الطقس اليوم

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن يكون هناك شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

القاهرة 27 18

الإسكندرية 26 19

وادي النطرون 26 19

طنطا 27 18

شبين الكوم 27 18

دمنهور 26 19

بلطيم 27 19

مطروح 25 18

السلوم 23 16

سيوة 28 14

بورسعيد 26 20

دمياط 26 20

الزقازيق 27 18

المنصورة 27 18

الإسماعيلية 27 17

السويس 27 18

العريش 26 20

رفح 26 20

رأس سدر 28 20

نخل 25 13

نويبع 28 22

طابا 26 20

كاترين 24 10

الطور 27 21

شرم الشيخ 29 22

الغردقة 29 22

مرسى علم 27 22

الفيوم 27 19

بني سويف 27 19

المنيا 28 19

أسيوط 29 19

سوهاج 30 18

قنا 32 19

الأقصر 33 19

أسوان 35 20

إدفو 35 21

أبو سمبل 34 20

الوادي الجديد 32 20

شلاتين 33 20

أبو رماد 32 20

حلايب 30 21

رأس حدربة 30 21.