«الأرصاد» تكشف حالة الطقس خلال إجازة نهاية الأسبوع من الخميس إلى السبت

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، التابعة لوزارة الطيران المدني، عن حالة الطقس المتوقعة خلال إجازة نهاية الأسبوع، اعتبارًا من غد الخميس الموافق 21 أكتوبر حتى السبت الموافق 23 من الشهر نفسه.

حالة الطقس خلال إجازة نهاية الأسبوع

وقالت الهيئة في بيان صادر عنها، إن الأجواء خريفية يسودها طقس معتدل، حيث تشهد الأنحاء كافة استقرارا، ويتمثل ذلك في استمرار درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية لهذا الوقت من العام.

وأضافت الهيئة أنه ومن المتوقع ان تسجل درجات الحرارة خلال هذه الفترة كالأتى :-

القاهرة 27: 28 درجة.

السواحل الشمالية من 27:26 درجة.

شمال الصعيد من 29:28 درجة.

جنوب الصعيد 35:34 درجة .

فرص لسقوط أمطار

ومن المتوقع أيضا سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية، وغير مؤثرة على كل الأنشطة اليومية.

كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

حالة البحرين

وتابعت الهيئة أن حالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الأمواج فيه يتراوح ما بين (2:1.5 متر)، ويسمح بكافة الأنشطة البحرية، أما عن حالة البحر الأحمر وخليج السويس مضطرب ويصل ارتفاع الأمواج فيه من (2.5 : 3 أمتار).

ويبقى التحذير من الشبورة المائية التى تتكون على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناه ووسط سيناء، والتي سرعان ما تنقشع.

نصائح الأرصاد خلال إجازة نهاية الاسبوع

ووجهت الأرصاد عددا من النصائح للمواطنين والتي جاءت كالتالي:

1- يفضّل ارتداء جاكت خفيف أثناء الساعات المتأخرة من الليل.

2- القيادة بحذر فى الصباح الباكر اثناء الشبورة المائية.

3- الإكثار من تناول السوائل الدافئة.

ونصحت هيئة الأرصاد المواطنين بمتابعة النشرات الجوية التي تصدرها الهيئة بشكل يومي، نظرًا للتقلبات الحادة والسريعة خلال فصل الخريف، والقيادة بهدوء وحذر تام في أثناء تكوّن الشبورة على الطرق، وارتداء الملابس الخريفية مع اصطحاب جاكيت خاصة أثناء الخروج في ساعات الصباح الباكر أو في وقت متأخر من الليل، نظرًا للانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة.