خريطة سقوط الأمطار وتوقعات حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس وخريطة سقوط الأمطار حتى يوم الأربعاء المقبل الموافق 27 أكتوبر الجاري، بعدما شهد عدد من المناطق، صباح اليوم الجمعة، سقوط أمطار خفيفة.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، تفاصيل خريطة سقوط الأمطار وحالة الطقس خلال الأيام المقبلة، وفق بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي جاءت كالتالي:

حالة الطقس خلال الأيام المقبلة وحتى الأربعاء 27 أكتوبر

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان اليوم الجمعة، إلى أنه من المتوقع أن يكون الطقس خلال الأيام المقبلة، معتدلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية، كما يكون مائلا للحرارة على جنوب سيناء، حارا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، أما في ساعات الليل فسيكون لطيفا على الأنحاء كافة.

خريطة سقوط الأمطار

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك فرصًا لسقوط الأمطار الخفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية، التي تشمل «الإسكندرية، رشيد، بلطيم، رفح، العريش، بورسعيد»، وتكون تلك الأمطار على فترات متقطعة بنسبة تصل إلى 20% تقريبا.

درجات الحرارة المتوقعة

وأضافت الهيئة، أن هناك توقعات بانتشار شبورة مائية في الصباح الباكر، تستمر حتى الساعة الثامنة صباحًا تقريبًا، على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، ووسط سيناء، فضلاً عن نشاط حركة الرياح على مناطق متفرقة من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

القاهرة 27 19

الإسكندرية 26 20

وادي النطرون 26 20

طنطا 27 19

شبين الكوم 27 19

دمنهور 26 19

بلطيم 26 19

مطروح 25 18

السلوم 25 16

سيوة 28 14

بورسعيد 27 20

دمياط 27 20

الزقازيق 27 19

المنصورة 27 19

الإسماعيلية 27 17

السويس 27 18

العريش 26 20

رفح 26 20

رأس سدر 28 20

نخل 26 13

نويبع 29 22

طابا 26 20

كاترين 25 10

الطور 28 21

شرم الشيخ 30 23

الغردقة 30 21

مرسى علم 31 22

الفيوم 27 19

بني سويف 27 19

المنيا 27 16

أسيوط 28 17

سوهاج 29 18

قنا 30 19

الأقصر 33 19

أسوان 35 20

إدفو 35 21

أبو سمبل 34 20

الوادي الجديد 33 20

شلاتين 33 20

أبو رماد 32 20

حلايب 30 21

رأس حدربة 30 21.