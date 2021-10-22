تفاصيل جديدة في قتل إليك بالدوين مديرة تصوير وإصابة المخرج بفيلم Rust

يبحث مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي في العالم، عن تفاصيل قتل أليك بالدوين مديرة تصوير وإصابة المخرج جويل سوزا، أثناء تصوير أحد مشاهده في فيلم «Rust»، وهو الأمر الذى آثار حالة من الهلع داخل موقع التصوير لدى العاملين في الفيلم، حيث كان من المفترض أن يكون الرصاص الموجود داخل المسدس الذي أطلق منه الممثل الأمريكي النيران، غير حقيقي.

المخرج جويل سوزا يخرج من المستشفى بعد إصابته بطلق ناري

وكشفت الممثلة الإنجليزية فرانسيس فيشر، أحد أبطال فيلم «Rust»، عن أحدث تفاصيل قتل أليك بالدوين لمديرة تصوير وإصابة المخرج، حيث خرج جويل سوزا من المستشفى خلال الساعات القلية الماضية، وفق تغريدة عبر حسابها على «تويتر»، قائلة: «أخبرني المخرج جويل سوزا أنه خرج من المستشفى».

تفاصيل قتل أليك بالدوين مديرة تصوير وإصابة المخرج

ويعود الحادث إلى مدينة «سانتا في» بولاية نيومكسيكو الأمريكية، عندما تلقت الشرطة إخطارا عن إصابة شخصين بطلق ناري في مزرعة بونانزا كريك داخل موقع تصوير فيلم «Rust»، من قبل أحد الممثلين عن طريق الخطأ أثناء تصوير أحد المشاهد، وتسبب الطلق الناري في إصابة مديرة التصوير هالينا هاتشينز، البالغة من العمر 42 بإصابات خطيرة تطلبت نقلها بواسطة مروحية إلى مستشفى جامعة نيو مكسيكو، ولكنها توفيت متأثرة بجراحها.

بينما تم نقل المخرج جويل سوزا، البالغ من العمل 48 عاما، بواسطة سيارة إسعاف إلى مركز كريستوس سانت فنسنت الطبي، لتلقي العلاج اللازم بعد إصابته.

وقام أليك بالدوين، بالتصويب وإطلاق النار من مسدس كان من المفترض أن يتم تحميله بطلقات فراغة، ولكن كان يحتوي المسدس على طلقات حية.

وعلى الجانب الآخر، وصل المحققون الجنائيون إلى مكان الحادث وتم إغلاق موقع التصوير بالكامل، وتابعت جهات التحقيق استجواب الشهود، ومن بينهم الممثل أليك بالدوين، الذي تم الإفراج عنه بعد استجوابه دون توجيه أي اتهامات، ولكن التحقيق في القضية مازال مفتوحا.

والتُقطت صورة للممثل وهو يبكي بعد استجوابه وإطلاق سراحه من قبل السلطات، في وقت متأخر من يوم الخميس.