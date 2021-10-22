«أليك بالدوين» يقتل المصورة ويصيب المخرج بالخطأ أثناء تصوير فيلمه الجديد

قام الممثل الأمريكي أليك بالدوين مساء أمس الخميس بإطلاق النار عن طريق الخطأ أثناء تصوير فيلمه الجديد «Rust»، ونتج عن ذلك مقتل المصورة السينمائية هالينا هتشينز، وإصابة مخرج الفيلم جويل سوزا.

إطلاق النار على شخصين ف موقع تصوير «Rust»

وكانت الشرطة الأمريكية تلقت بلاغًا يُفيد بوقوع إطلاق نار على شخصين في موقع تصوير فيلم «Rust» بمدينة مدينة «سانتا في»، عاصمة ولاية «نيو مكسيكو» جنوب غربي الولايات المتحدة الأمريكية، وأن بطل العمل أليك بالدوين كان يظن أن المسدس فارغًا لاستخدامه في تصوير بعض مشاهد الفيلم، ولكنه فوجئ أنه يحمل رصاصًا، ما تسبب في إصابة المخرج بجروح بالغة في كتفه دخل على أثرها إلى العناية المركزة بأحد المستشفيات، أما المصورة السينمائية هالينا هتشينز حاولوا إسعافها، ونقلها إلى مستشفى نيو مكسيكو ولكنها فارقت الحياة سريعًا متأثرة بإصابتها.

وأشارت شرطة المدينة في بيان لها أن شخصين أصيبا بالرصاص أثناء تصوير مشهد في موقع تصوير فيلم «Rust»، نتيجة سلاح ناري كان من المفترض أن يكون خدعة سينمائية، موضحة أن إحدى الضحيتين رجل يبلغ من العمر 42 عامًا، يرقد في قسم العناية المركزة في المستشفى، والأخرى امرأة تبلغ من العمر 42 عاماً أيضًا توفيت متأثرة بجروحها، كما تحاول الشرطة حاليًا معرفة نوع الرصاص الذي أطلق.

إيقاف تصوير فيلم «Rust»

وبعد تلك الواقعة قامت شركة الإنتاج بوقف تصوير فيلم Rust في الفترة الحالية، حتى نهاية التحقيق، ولضمان صحة وسلامة الممثلين وطاقم العمل، بالإضافة إلى إغلاق موقع التصوير والتحفظ عليه من قبل الشرطة.

الفكرة العامة لفيلم «Rust»

فيلم «Rust» بطولة أليك بالدوين، وتأليف وإخراج جويل سوزا، وتدور أحداث الفيلم حول شخص خارج عن القانون سيء السمعة يُدعى «هارلاند راست» مطلوب قتله مقابل مكافأة مالية، كما يمتلك حفيد يبلغ عمره 13 عامًا حكم عليه بالإعدام بتهمة القتل، فيحاول بطل العمل إنقاذه.