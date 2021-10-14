تفويض رؤساء المراكز للتوقيع على نموذج تصالح مخالفات البناء بالشرقية

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، القرار رقم 8304 لسنه2021 بتفويض رؤساء المراكز والمدن والأحياء للتوقيع على نموذج 10 الخاص بالتصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، مشددا على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فى حدود اختصاصه، تيسيراً على المواطنين ولسرعة إنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء.

الإعتداد بما قدمه المواطن بملف التصالح في نطاق القرى

وأوضح محافظ الشرقية أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنه 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما بالإعتداد بما قدمه المواطن بملف التصالح في نطاق القرى والمتضمن أن يكتب في نموذج 10 مؤقت لحين إجراء المطابقة على الطبيعة.

إزالة 97 حالة تعدٍ بالبناء المخالف

من جهة أخرى، أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية استمرار تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة 18 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتي أسفرت عن إزالة 113 حالة تعدٍ على مساحة 8 آلاف و949 مترا مباني و107 أفدنة و9 قيراط بنطاق المحافظة.

وفي سياق آخر، كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز ومحطات الوقود للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية .

ضبط 10 أطنان تقاوي قمح مجهولة المصدر

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية تمكنت حملة تموينية وتفتيشية من إدارة تموين ههيا برئاسة محمد اﻷلفي مدير الإدارة، من ضبط عدد 340 شيكارة تقاوي قمح مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالمستندات الدالة على مصدر حيازتها، بإجمالي كمية مقدارها 10 أطنان بقرية كفر أبوحطب، وتم تحرير المحضر رقم 1349 لسنة 2021 جنح أ.د.ط.ههيا، و التحفظ علي المضبوطات علي ذمة المحضر بعد أخذ الإقرارات اللازمة على المخالف.