خطوات الحصول على رخصة مطعم أو كافيه متنقل

لتشغيل الشباب والمرأة جددت محافظة القاهرة تأكيدها على الأوراق المطلوبة للحصول على ترخيص عربة طعام أو مشروبات وفق أحكام القانون رقم 92 لسنة 2018 بشأن تنظيم عمل وحدات الطعام والمشروبات المتنقلة وتوفير عدد من فرص العمل للشباب الراغب فى العمل وتقنين وضعه، مع تحديد مواصفات محددة للعربات لكي يكون لها شكل مميز ولا تعوق حركة المرور والمارة ولا توجد في الشوارع الرئيسية والميادين، وذلك لتنظيم الأمور والحد من أي فوضى وترتيب العمل ووضع حدود للمشروعات لمنع أي إشغالات.

خطوات الحصول على ترخيص كافيه أو مطعم متنقل

-صورة من بطاقة الرقم القومي وتكون سارية ومن قاطني محافظة القاهرة.

-صورة من الموقف من أداء الخدمة العسكرية للذكور والخدمة العامة للإناث.

- صورة من المؤهل الدراسي.

- فيش حديث موجه لمحافظة القاهرة.

- صورة من الشهادة الصحية.

- برنت تأمينات.

- طلب بخط اليد موجه إلى رئيس الحي موضح به العنوان والرقم القومى ومقترح بأماكن الوقوف بها وأرقام التليفون.

- صورة ضوئية أو كروكي موضح به الطول والعرض للوحدة المتنقلة وحجمها.

- بعدها يقوم صاحب الشأن بالتوجه إلى المركز التكنولوجي الخاص بالحي المراد الوقوف به، أو شباك ممثل محافظة القاهرة بالهيئة العامة للاستثمار أو المركز التكنولوجي بالمحافظة للتقديم.

- في حالة الموافقة على المكان من قبل الحي واللجنة العليا يتم التوجه إلى الهيئة العامة لسلامة الغذاء لاستخراج شهادة.

ضوابط تنظيم العمل

كما اشترط قرار محافظ القاهرة رقم 137 لسنة 2020 للسماح بإقامة وحدات الطعام المتنقلة عدة ضوابط وإجراءات لتنظيم العمل وتيسير الأمور ومنها..

- أن يكون الموقع مناسبا لا يعوق المرور والمارة ولا يضر السكان.

- عدم إحداث أي إشغالات في الطريق.

- أن يكون المتقدم للحصول على الترخيص بلغ 18 سنة.

- عدم وجود عقوبة جنائية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة.