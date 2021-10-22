«فيس بوك» يعيد شابا متغيبا لأهله بكفر الشيخ: «اتخانق مع أبوه ساب البيت»

6 أيام من الرعب عاشتها أسرة الشاب إبراهيم خالد سيد أحمد، المقيمة بقرية أبو بدوي، التابعة لمركز بيلا في محافظة كفر الشيخ، بعدما خرج ابنهم من المنزل بعد مشاجرة مع والده بسبب الشغل، ليبحث الأهل والأسرة عنه في كل مكان دون جدوى، قبل أن يعيده منشور على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» لحضن أسرته.

«هو عنده ظروف خاصة من وهو طفل صغير، كان بيشتغل وإيده أكلتها مفرمة، ومن يومها وبنخاف عليه، هو عنده 19 عاما، وإحنا مش محتاجين شغل إحنا ميسورين الحال، وأنا عندي أتوبيسات رحلات ومكتبة، وطلبت منه يقعد في المكتبة، فرفض، وحصلت خناقة بينا علشان هو عاوز يروح يشتغل، فساب البيت ومشي»، بهذه الكلمات روى والد الشاب قصته لـ«الوطن»، مؤكدا على أنهم عاشوا أياما من القلق.

منشور على «فيس بوك» يعيد الشاب لأهله

وبعد أيام من البحث كتب ذووه منشورا على «فيس بوك» يقول: «هذا الشاب يبلغ من العمر 19 سنة متغيب منذ 6 أيام.. من يتعرف عليه أرجو الاتصال بهذا الرقم (وأرفقوا رقما للتواصل)»، .

وبعد ساعات من ترك المنشور على أحد جروبات «فيس بوك»، رأى أحد الأطباء الشاب المتغيب، فقام بالاتصال على الرقم المرفق، وأخبرهم بمكان الشاب، ونجح أهله في الوصول إليه، وفقا لوالده.

والد الشاب: «كفه مقطوع وبنخاف عليه»

وقال والد الشاب لـ«الوطن»: «الحمدلله هو بخير، وليه كف إيد مقطوع وعاوز يشتغل، وأنا رافض، ولقيته في المنصورة، دكتور صاحبي باعتلي وقالي الولد موجود، وكان طالع يشتغل في المنصورة، ودي مش أول مرة يعملها. هو ساب البيت قبل كده وخرج وبعدين رجع، وهو مش معاه موبايل، أنا منعت عنه الموبايل، وكان بيروح رأس البر أو بلطيم قبل كده، وراح المنصورة مع أصحابه علشان يدور على شغل، ولما غاب ومتصلش يوم واتنين، نزلت المنشور، ومحررتش محضر في قسم الشرطة».